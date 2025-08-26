Dasco Telephone Ministro de Salud Budi, pidiendo un caso de sarampión en SumeneP inmediatamente manejado

Yakarta, Viva – Vicepresidente DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad afirmó haber llamado Ministro de Salud (Menkes), Budi Gunadi Sadikin está relacionado con Brote de sarampión en el distrito SumaMadura.

Dasco solicitó al gobierno a través del Ministro de Salud que tome medidas preventivas relacionadas con el brote de sarampión.

Se sabe que hubo 17 niños que murieron de brote de sarampión. Este evento también ha sido designado como un evento extraordinario (KLB).

«Sí, anoche llamé inmediatamente al Ministro de Salud e inmediatamente solicité medidas preventivas», dijo Dasco a periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, martes 26 de agosto de 2025.

Dasco explicó que las medidas preventivas deben tomarse inmediatamente para manejar el brote de sarampión para no propagarse.

«Inmediatamente tome medidas preventivas para que pueda superarlo rápidamente», dijo.

Anteriormente informó, el brote de sarampión que ocurrió en Sumeneep Regency, Madura, provocó el pánico en la comunidad, porque la mayoría de las víctimas eran niños. El número de casos sospechosos continuó aumentando hasta 2,105 pacientes, mientras que la tasa de mortalidad se registró en 17 personas.

Dado que se determinó como un evento extraordinario (KLB), el gobierno local se movió rápidamente para tomar medidas de emergencia. Todos los días, miles de niños pueden recibir vacunas masivas, tanto en las escuelas como en Posyandu, repartidos por 26 Puskesmas.

El gobierno de SumeneP Regency apunta a 74 mil niños para ser vacunados en las próximas dos semanas, a través del programa «Vacuna Grebek». El objetivo de la vacuna contra el sarampión de masa se dirige a niños de 9 meses a 7 años.

«Invitamos a los padres a que no se preocupen por inmunizar a sus hijos con vacunas contra el sarampión, porque la inmunización se considera muy efectiva para prevenir el sarampión», dijo el diputado regente de Sumreep, Imam Hasyim, lunes 25 de agosto de 2025.

Pidió a los padres que no retrasen la inmunización a sus hijos y priorizaran la prevención de la enfermedad en lugar de tratarla, proporcionando una inmunización completa a los niños, para que estén protegidos de varias enfermedades.

«Especialmente los padres no esperan a que los niños sean nuevos, sino que protegen a sus hijos de una edad temprana hasta la inmunización, para que se vuelvan sanos y fuertes», explicó.