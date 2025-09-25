Dasco solicita una evaluación del efecto de los casos de envenenamiento, Investigación de campo de APH

Yakarta, Viva – Vicepresidente del Parlamento Indonesio, Sufmi Dasco Ahmad afirmado estar preocupado por el caso envenenamiento experimentado por estudiantes en varias áreas después de comer el menú del programa Comer nutritivo gratis (MBG).

Dasco también preguntó Agencia Nacional de Nutrición (BGN) inmediatamente dio un paso serio para manejar el caso de envenenamiento.

«También estamos preocupados por los eventos de alimentación de MBG que están ocurriendo actualmente en varios lugares. Bueno, por supuesto, le pedimos a BGN que aborde esto en serio», dijo Dasco a periodistas en el Complejo del Parlamento en Senayan, Central Yakarta, jueves 25 de septiembre de 2025.

Dasco también preguntó funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (APH) para ir directamente para realizar una investigación para encontrar los principales factores que causan casos de envenenamiento que a menudo se repiten.

«Y luego también le pedimos a APH que también participe en la investigación de campo. Para entonces distinguir lo que realmente está envenenado, negligencia, cuáles son cosas que podrían ser deliberadamente», dijo.

Añadió, el DPR proporciona espacio para que BGN haga evaluación Completo para que el programa MBG continúe funcionando de acuerdo con el propósito inicial.

«Ahora, por eso, damos la oportunidad de que BGN realice una evaluación. La evaluación se considera necesaria para que el programa que debería ser capaz de funcionar bien vuelve a ser bueno», explicó Dasco.

Anteriormente informó, los casos de emergencia de West Bandung Regency de estudiantes/estudiantes de envenenamiento masivo en todos los niveles que van desde la escuela primaria, secundaria y secundaria/secundaria vocacional supuestamente después de comer programas de alimentación nutricional (MBG) gratuitos distribuidos en sus escuelas a principios de esta semana.

Según los datos de la Oficina de Salud del Distrito de West Bandung, el número de víctimas de envenenamiento hasta el miércoles por la noche, 24 de septiembre de 2025, hasta 911 estudiantes experimentaron síntomas de envenenamiento por MBG.

El número se acumula de dos eventos, a saber, el lunes22 de septiembre de 2025, que antes de 411 personas, y los últimos eventos el miércoles 23 de septiembre de 2025 con 500 niños.

Para los últimos casos, el más ocurrió en el distrito de Cipongkor con 400 estudiantes y otros 100 en Citalem Village.

El Secretario Regional (SEKDA) de la provincia de Java Occidental, Herman Suryatman, aseguró que 500 estudiantes que experimentaron envenenamiento en masa después de comer el menú MBG en West Bandung Regency, se manejaron bien.

«Debemos anticipar los peores riesgos que no se pueden manejar en la ubicación y debemos ser tratados», se citó a Herman el jueves 25 de septiembre de 2025.