Dasco quiere verificar el estado de Immanuel Ebenezer después de ser golpeado por el KPT OTT

Yakarta, Viva – Presidente diario de la fiesta DPP GerindraSufmi Dasco Ahmad verificará el estado de la membresía Immanuel Ebenezer O Noel en la fiesta de Gerindra. El Noel fue golpeado por una operación de captura a mano (OTT) KPK el jueves 21 de agosto de 2025.

Dasco enfatizó que no sabía sobre el estado de Noel en la membresía del Partido Gerindra. También afirmó rara vez interactuar con Viceministro Eso.

«Vuelvo a verificar de nuevo, sí, todavía no lo sé», dijo Dasco a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Yakarta, jueves 21 de agosto de 2025.

Viceministro de Manpower (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel y Viceministro de Empoderamiento de Mujeres y Protección Infantil (Wamen PPPA), Veronica Tan llegó a la Policía Metropolitana de Yakarta Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

Como vicepresidente del Parlamento Indonesio, admitió que rara vez interactúa con Noel porque su partido generalmente interactúa más directamente con el Ministro de mano de obra directamente.

«De hecho, lo que está relacionado con la institución es el ministro», concluyó.

Anteriormente, la noticia de Ott Wamenaker Immanuel Ebenezer fue revelada por el KPK que ocurrió el miércoles por la noche, 20 de agosto de 2025.

El KPK tiene 1 x 24 horas para determinar el estado de las partes capturadas.

En la operación, el KPK también obtuvo docenas de automóviles y varias unidades de motocicleta y algo de efectivo.

Noel fue arrestado por el KPK por supuesta extorsión de la gestión de la certificación de seguridad y salud ocupacional (K3).