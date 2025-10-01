Dasco no aceptaron dos residentes para obtener dinero de pensión, Dasco: obedeceremos

Yakarta, Viva – Vicepresidente RPD RI, Sufmi Dasco Ahmad Problema de voz abierta pleito Dos residentes que pidieron a los miembros de DPR que no obtuvieran Dinero de pensión. Ambos demandaron a la ley número 12 de 1980 con respecto a los derechos financieros de los líderes administrativos y miembros de las altas instituciones estatales.

Dasco enfatizó que el legislador solo siguió la ley establecida (ley).

«Sí, en realidad, si los miembros del DPR solo siguen porque es un producto legal que ha existido desde hace algún tiempo», dijo Dasco a periodistas en el complejo del Parlamento en Senayan, Yakarta, miércoles 1 de octubre de 2025.

Por otro lado, Dasco enfatizó que su partido obedecería y se sometería al veredicto Tribunal constitucional (Mk) Más tarde.

«Sea lo que sea, presentaremos y obedeceremos la decisión del Tribunal Constitucional. Lo que sea decidido, participaremos», dijo.



Edificio del Tribunal Constitucional (MK)

Dos residentes llamados Lita Linggayani Gading y Syamsul Jahidin demandaron a la ley número 12 de 1980 sobre los derechos administrativos del liderazgo y los miembros de la alta institución estatal. Ambos pidieron al Tribunal Constitucional que eliminara el dinero de la pensión para los miembros de la Cámara de Representantes (DPR) dados de por vida.

A juzgar por el sitio MK, la demanda se registró con el número 176/PUU-XXIII/2025 el 30 de septiembre de 2025.

Ambos cuestionaron el estado de los miembros del DPR como miembros de la Alta Institución del Estado en la ley 12/1980. Consideraron que el estado convirtió a los miembros de la Cámara de Representantes con derecho a obtener dinero de pensión después de no volver a servir.

También afirmaron no estar dispuesto impuesto Lo que se paga se utiliza para proporcionar dinero de pensión a lo largo de la vida de los miembros del parlamento indonesio que solo trabajaron durante cinco años.

«Que, además de su posición como ciudadano, el peticionario I que también trabaja como académico/profesional/observador de políticas públicas y también contribuyente, no está dispuesto a pagar por pagar a los miembros del DPR-RI que solo ocupan el puesto de 5 años para obtener una pensión de toda la vida y se puede heredar», citada de la solicitud de la página MK de la página de MK, el miércoles 1 de octubre, 2025.

Se le pidió al Tribunal Constitucional que cruzara el parlamento indonesio de la alta institución estatal que recibió derechos de pensión. Luego, le pidieron al Tribunal Constitucional que cruzara a los miembros del DPR-RI de la categoría de líderes y miembros de la alta institución estatal que recibió una pensión como se indicó en el Artículo 12 Párrafo 1 de la Ley 12 de 1980.

El peticionario comparó los planes de pensiones parlamentarios en otros países con Indonesia. Según ellos, generalmente considere la duración del plazo, la edad y la contribución.

Pero en Indonesia, el proceso se considera demasiado fácil, por lo que lleva a la concesión de privilegios o privilegios para los funcionarios con un plazo relativamente corto.



Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes III, Habiburokhman

Los cálculos de los peticionarios revelan una carga financiera significativa para el país. Desde que la ley 12/1980 fue promulgada hasta 2025, hubo un estimado de 5,175 personas que eran beneficiarios de pensiones para miembros del parlamento indonesio. Se estima que la carga total sobre el presupuesto de ingresos y gastos estatales (APBN) que surge alcanza RP 226,015,434,000, o alrededor de RP 226 mil millones.

Los solicitantes afirmaron sentirse financieramente en desventaja, considerando que el dinero de los impuestos que pagaron contribuyó al pago del retiro de este miembro del DPR.

«Que con los beneficios de pensión recibidos por el Parlamento Indonesio, es muy oneroso para la carga del presupuesto estatal: Rp. 226,015,434,000. Que con esto, la pérdida es muy significativamente experimentada por el peticionario I y el peticionario II debido a la carga impositiva utilizada por el pago de una retirada de manera inapropiada», dijo el peticionador.