Dasco Momento entre el Ministro de Defensa Sjafrie Raker con la Comisión de la Cámara de Representantes I

Yakarta, Viva – Vicepresidente RPD Rhode Island Sufmi Dasco Ahmad da la bienvenida al Ministro de Defensa (Ministro de defensa) Sjafrie Sjamsoeddin y lo llevó a asistir a una reunión de trabajo con la Comisión de la Cámara de Representantes I en el Complejo del Parlamento, Yakarta, el martes.

Dasco dio la bienvenida a Sjafrie en su calidad de líder del Coordinador del Parlamento Indonesio de Política y Seguridad. Antes de entregar al lugar de la reunión, Dasco también recibió a Sjafrie en su oficina.

Ministro de Defensa Sjafrie Sjamsoeddin (izquierda)

«El propio Pak Dasco es un amigo que es lo suficientemente largo, antes de que esté en el DPR, ya lo conozco», dijo Sjafrie.

Dasco y Sjafrie también parecían hablar familiarmente en su oficina en el edificio Nusantara III del parlamento indonesio. Sjafrie también afirmó hablar con Dasco sobre el tema que se convirtió en una atención nacional.

Sjafrie también afirmó reunirse con Dasco para mantener una buena solidez y relaciones entre las dos instituciones estatales. Después de reunirse, Dasco luego entregó a Sjafrie y caminó juntos a la sala I de la Cámara de Representantes.

Ministro de Defensa (Defensa) Sjafrie Sjamsoeddin

«Estoy en nombre del gobierno, especialmente el Ministerio de Defensa-TNI, por supuesto, es necesario mantener una buena solidez y relaciones laborales entre el gobierno y la legislatura», dijo el Ministro Coordinador de Política y de Seguridad ADIM.

El SJAfrie asistió a una reunión con la Comisión de la Cámara de Representantes I junto con el comandante de TNI General Agus Subiyanto, junto con el Jefe de Gabinete de TNI. (Hormiga)