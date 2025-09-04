Dasco Llame al proyecto de ley de la división de activos se discutirá después del proyecto de ley del Código de Procedimiento Penal

Yakarta, Viva – Vicepresidente RPD Sufmi Dasco Ahmad afirmó que la discusión Factura Agarro de activos Comenzará a hacerse después de que se complete la revisión del código de procedimiento penal. El Parlamento, continuó, prestó especial atención al proyecto de ley de privación de activos.

«Se ha transmitido a los hermanos menores de los estudiantes que la ley de privación de activos está relacionada con la ley pertinente y, para no superponerse. Finalmente, estamos esperando que el código de procedimiento penal esté terminado, discutiremos la ley de acaparamiento de activos porque está interrelacionada», dijo Dasco en el complejo de parlamento, Senayan, Jakarta, citada el jueves 4 de septiembre, 2025.

Los estudiantes transmiten sus aspiraciones al liderazgo del DPR Foto : Parlamento TNP Captura de pantalla de YouTube

«Ahora este código de procedimiento penal todavía acepta la participación pública», continuó Dasco.

Por otro lado, Dasco y otros líderes de DPR han coordinado con la Comisión III para completar inmediatamente la revisión del Código de Procedimiento Penal. Espera que la revisión del código de procedimiento penal pueda completarse durante este período de juicio.

«Pero hemos transmitido al liderazgo de la Comisión III que existe un límite que debemos completar porque hay muchas participaciones públicas y lo suficiente. Ojalá antes del final de este juicio por el código de procedimiento penal pueda completarse para que podamos ingresar directamente la discusión del proyecto de ley de captura de activos», dijo.

Anteriormente, el Presidente de la República de Indonesia Prabowo Se dice que Subianto prometió realizar discusiones inmediatamente relacionadas con el proyecto de ley (RUU) del agarre de activos.

Prabowo reveló la promesa cuando se celebró una reunión con el liderazgo de los partidos políticos (partidos políticos), líderes interreligiosos y líderes laborales en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, lunes 1 de septiembre de 2025.

«Prometió el primero, el proyecto de ley de acaparamiento de activos se discutió de inmediato», dijo el presidente Confederación de la Wea de todos los trabajadores de Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea en una conferencia de prensa.

Además del proyecto de ley para atrapar activos, Prabowo también prometió hacer un seguimiento de las demandas de los trabajadores, a saber, el proyecto de ley de mano de obra.

«Y también el proyecto de ley de trabajo solicitado por los trabajadores, pidió al orador del DPR que las partes discutieran de inmediato de inmediato, y acordó ser discutido de inmediato», dijo.