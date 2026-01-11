Dasco ¡Llame a Prabowo y luego conéctese a Purbaya! El contenido de la conversación fue realmente inesperado.

Jacarta – Vicepresidente de la RPD RI Sufmi Dasco Ahmad, al margen de la reunión de coordinación del manejo desastre En Banda Aceh, el sábado 11 de enero de 2026, llamó al Presidente Prabowo Subianto y lo conectó con el Ministro de Finanzas (Menkeu) Antiguo Yudhi Sadewa.

Al parecer, esto se hizo para garantizar que no se recortara el presupuesto de Transferencia Regional (TKD) para varias regiones de Aceh. Este momento ocurrió cuando Purbaya explicó las condiciones financieras para las zonas de desastre y pidió a las regiones que no dudaran en utilizar los presupuestos existentes.

Vicepresidente de la RPD RI Sufmi Dasco Ahmad Foto : Captura de pantalla de YouTube de la televisión parlamentaria

Más tarde informó esto a Prabowo, pero también le pidió a Dasco que también ayudara a comunicarlo.

Luego la reunión se detuvo por un momento cuando Dasco de repente llamó a Prabowo. Dasco inmediatamente conectó su teléfono celular a Purbaya para poder escuchar lo que Prabowo tenía que decir.

«Así que está claro que este año su presupuesto estará completo como el año pasado, no se recortará», dijo Purbaya tras escucharlo. teléfono eso, citado el domingo 11 de enero de 2026.

Admitió que no había tenido tiempo de contactar directamente con el presidente Prabowo porque todavía tenía una agenda ocupada. Sin embargo, dijo, Prabowo ahora ha acordado que no se recortará el presupuesto.

«El presidente (Dasco) llamó y el presidente dijo que estaba de acuerdo. Hemos calculado todo de acuerdo con el presupuesto, podemos hacerlo, no hay problema», dijo el Ministro de Finanzas.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, en el Palacio de Estado, en el centro de Yakarta. Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

Admitió que el 2 de enero de 2026 había enviado un presupuesto al gobierno provincial y a los gobiernos de distrito/ciudad de Aceh por un total de 1,2 billones de rupias. Esto significa, dijo, que el presupuesto ya no es un problema para las zonas afectadas por el desastre en Aceh.

Mientras tanto, Dasco transmitió la conclusión de la reunión de que a partir del 10 de enero de 2026, la recuperación post-desastre en Sumatra será llevada a cabo por el Grupo de Trabajo para la Aceleración de la Rehabilitación y Reconstrucción Post-Desastre formado por el gobierno, y estará dirigido por el Ministro del Interior, Tito Karnavian.

«Para que el Grupo de Trabajo de Recuperación de Desastres de Sumatra, la Cámara de Representantes lleve a cabo funciones en los campos de legislación, presupuestación, supervisión y coordinación», dijo Dasco.

Aparte de eso, dijo que el Gobierno y la RPD están apuntando a que todas las ruedas gubernamentales en todas las regiones de Sumatra afectadas por el desastre puedan funcionar normalmente antes de entrar en el mes de Ramadán.