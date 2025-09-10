Dasco habló cuatro ojos con Prabowo en el palacio estatal, esto fue discutido

Yakarta, Viva – Vicepresidente DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad reunirse con el presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto en el Palacio Merdeka, Yakarta. El momento de la reunión se cargó a través de la cuenta de redes sociales de Instagram @Secretariat.Kabinet el miércoles 10 de septiembre de 2025.

En la carga, parecía que el presidente Prabowo se sentaba frente a Dasco. Se ve a la cabeza de estado con una camisa de safari marrón y Dasco con una camisa blanca y una chaqueta negra.

Vicepresidente del Parlamento Indonesio y Presidente diario de la fiesta Gerindra DPP, Sufmi Dasco Ahmad

Dasco también fue visto llevando un mapa blanco. El presidente diario del Partido Gerindra pareció explicar varios temas al presidente Prabowo.

En esa ocasión, el Secretario del Gabinete (Seskab) Teddy Indra Wijaya explicó que Prabowo y Dasco discutieron la situación actual de Indonesia.

«La reunión discutió varias cosas, desde los últimos desarrollos en el país, hasta una serie de programas prioritarios y políticas gubernamentales», dijo Teddy.

Teddy dijo que en la reunión, el presidente Prabowo también obtuvo informe Relacionado con varios puntos de decisión que se han acordado en el DPR en los últimos días.

Anteriormente, el presidente adjunto del parlamento indonesio Sufmi Dasco Ahmad fue llamado repentinamente por el presidente indonesio Prabowo Subianto al Palacio Presidencial, Central Yakarta, el martes 9 de septiembre de 2025.

Dasco afirmó ser contactado a través del mensaje de WhatsApp para llegar al palacio. El mensaje fue entregado por Dasco cuando tenía una audiencia con un sindicato de taxis de motocicletas en línea en el complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta.

«Simplemente estaba en WA, me pidieron que me reuniera con el presidente en otros asuntos», dijo Dasco.

Vicepresidente del Parlamento Indonesio Sufmi Dasco Ahmad en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta

Durante la reunión, Dasco dijo que también transmitiría las aspiraciones del sindicato de taxis de motocicletas en línea a Prabowo.

«Pero puedo sonar esto. Esperamos que lo que se llama un buen ambiente, tal vez más tarde, los resultados pueden ser buenos. Más tarde si los resultados son buenos, intentaré noticias», explicó.