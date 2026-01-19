Dasco Es necesario estudiar el valor del sistema de voto electrónico propuesto en las elecciones regionales

Jacarta – Vicepresidente de la RPD RI Sufmi dasco Ahmad evaluó que la propuesta de utilizar la tecnología del sistema de votación digital o voto electrónico para la implementación de las Elecciones Generales (Elección) necesitan ser estudiados.

Según él, seguramente se discutirá todo lo que sea bueno para las elecciones, incluidos los esfuerzos por avanzar hacia una tecnología más avanzada. También evaluó que el uso del voto electrónico tiene beneficios para que la realización de las elecciones pueda ser más económica.

«Bueno, esto es lo que necesitamos saber sobre lo que sucederá a continuación si se lleva a cabo el voto electrónico en Indonesia», dijo Dasco en el complejo del parlamento, Yakarta, el lunes 19 de enero de 2026.

Dijo que hay varios otros países que utilizan sistemas de votación electrónica. Sin embargo, según él, debido a que los partidos políticos del país son creativos, a veces los resultados del voto electrónico cambian.

«También es necesario estudiar los aspectos de seguridad de la tecnología del voto electrónico. Todo se estudiará más adelante», afirmó.

Reunión limitada de la RPD RI con el gobierno Foto : ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Anteriormente, el Partido Democrático de Lucha de Indonesia (PDIP) declaró firmemente su postura de mantener el sistema de elección de jefes regionales (elecciones regionales) directamente por el pueblo, y fomentar la realización de elecciones regionales mediante el voto electrónico.

«La Primera Reunión Nacional de Trabajo del Partido alienta la implementación de elecciones regionales de bajo costo, incluida la implementación del voto electrónico, la aplicación de la ley para violaciones electorales como la política monetaria y la prevención de la financiación de las recomendaciones de los candidatos o las dotes políticas», dijo el presidente del PDIP DPD de la provincia de Aceh, Jamaluddin Idham, al leer las recomendaciones externas de la Primera Reunión Nacional de Trabajo del PDI Perjuangan. (hormiga)