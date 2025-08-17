Dasco dijo que Prabowo vistiendo ropa tradicional malayo en el 80 aniversario de RI

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto llevaba ropa tradicional malayo al conmemorar el 80 aniversario de la República de Indonesia en el Palacio Merdeka, Yakarta. Esto fue dicho por el vicepresidente del Parlamento Indonesio, Sufmi Dasco Ahmad.

Leer también: Idrus Marham: Bahlil apoya plenamente el programa Prabowo para mantener la estabilidad económica nacional



«Malayo», dijo Dasco a los periodistas en el Palacio Merdeka, Yakarta, el domingo 17 de agosto de 2025.

Además, el presidente Prabowo también parecía usar jazmín que tiene un símbolo de pureza y pureza.

Leer también: El momento de Prabowo bailó mientras ejecutaba las canciones de Rath y Tabola Bale en The Palace





Presidente Prabowo Subianto Foto : Entre/Ho-BPMI Secretaría presidencial

En esa ocasión, dijo Dasco, el presidente Prabowo leyó el texto proclamación También la primera vez se llevó a cabo en la historia. Porque, el presidente anterior nunca había leído el texto de la Proclamación durante la ceremonia de aniversario de la República de Indonesia.

Leer también: La figura del coronel Inf Amril Commander del 80 aniversario de la República de Indonesia, Oficial de sangre de Kopassus



«Si el inspector de ceremonia se usa generalmente para leer el texto de la proclamación, pero esta es la primera vez que el presidente Prabowo lee la proclamación en el 80 aniversario de la independencia», agregó.

Se sabe que la serie de actividades comenzó con la agenda artística y el carnaval. Bandera Rojo y blanco Desde 07.25 Wib. La bandera roja y blanca y el texto de la proclamación llegó traído por el grupo de Carnaval alrededor de las 08.35 Wib.

Prabowo llegó al Palacio Merdeka a las 09.50 Wib. La ceremonia comienza a las 10:00 WIB marcada por las primeras trompetas y 17 veces el golpe de sus respetos.



Entusiasmo por los residentes Dancing Rathway y Tabola Bale Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

La siguiente es una lista completa de Oficiales de Ceremonia de segundos de proclamación:

-Los hermanos de la bandeja de bandera roja y blanca: Bianca Alesia Christabella Lantang (Lentera Harapan Tomohon High School, North Sulawesi)

-Laza de bandeja de bandera roja y blanca: Nindya Eltsani Fawwaz (Sman 2 Kota Sungai Penuh, Jambi)

-Comanda Group 8: Arka Bintang Is’adkauthar (Al Hikmah High School Surabaya, Java Oriental)

-El Flagserek: Farrel Argantha Irawan (High School Highscope Indonesia TB Simatupang, Yakarta)

-Popovaciones de la bandera: El Rayyi Mujahid Faqih (Escuela Vocacional Forestal del Estado de Samarinda, Kalimantan Oriental)

-El Grupo Komandan 17: Habib Burhan (Sman 1 Pancung Problem, West Sumatra)

-Comanda Company Paskibraka: AKP Raden Bimo Dwi Bambang (Jefe de Policía de Batuaji, Policía de Barelang, Policía Regional de las Islas Riau)

-Caman Ceremony of Proclamation Segundos: Coronel Inf Amril Peahupelasury (Comandante Adjunto del Grupo 1 Kopassus)