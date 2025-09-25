Dasco dijo que no había representantes del DPR que ingresó al Comité de Reforma de la Policía Nacional.

Yakarta, Viva – Vicepresidente DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dijo que no había representantes del parlamento indonesio que se unieron Comité de Reforma POLRI formado por el presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto.

«Creo que no lo es. Es un negocio ejecutivo», dijo Dasco a periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, jueves 25 de septiembre de 2025.

Según él, la posición del parlamento indonesio solo supervisará el proceso Reforma polri realizado por el comité.

Además, Dasco explicó que había diferencias en las tareas entre el equipo de transformación de la Reforma de la Policía Nacional formado por el jefe de policía nacional Gen. Listyo Sigit Prabowo y el Comité de Reforma de la Policía Nacional formado por el presidente Prabowo.

Dijo que el Equipo de Transformación de Reforma Polri tuvo la tarea de realizar la recopilación de datos internos y se dividió en grupos para ayudar al Comité de Reforma de la Policía Nacional.

«Entonces, en mi opinión, no es el contradictorio que internamente hizo un equipo especial el que ayudará a la comisión que entrará», dijo Dasco.

Anteriormente informó, el Ministro de Estado (MenseNeg), Praseteto Hadi, confirmó que el ex Ministro de Política y Seguridad de la Coordinación, Mahfud MD, estaba dispuesto a unirse al Comité de Reforma de la Policía.

Aun así, no pudo confirmar la posición de que Mahfud se celebraría en el Comité de Reforma de la Policía.

«Nadie ha sido nombrado que será el presidente, pero gracias a Dios expresó su disposición a unirse», dijo Prasetyo a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, martes 23 de septiembre de 2025.

Prasetyo explicó que el comité de reforma policial consistiría más tarde en nueve personas. Sin embargo, no ha revelado más a quién se unirá al comité.

«Tal vez alrededor de nueve», dijo.

También dijo que no había plazo cuando el Comité de Reforma de la Policía Nacional comenzó a trabajar para arreglar la organización del Cuerpo de Bhayangkara.