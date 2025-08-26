Dasco dijo que la asignación de la casa RP50 millones fue solo hasta octubre de 2025

Yakarta, Viva – Vicepresidente del Parlamento Indonesio, Sufmi Dasco Ahmad Enderezar la asignación de la casa Miembro de DPR que cosecha polémica.

Dijo que el fondo de asignación de la Casa por valor de Rp50 millones por mes no se administró durante cinco años completos. Más bien, solo dado por un año.

«Que la asignación de vivienda fue cuando los miembros del DPR fueron inaugurados en octubre de 2024

Dasco explicó que los fondos solo se entregaron desde octubre de 2024 hasta octubre de 2025. Después de eso, los miembros del DPR ya no reciben subsidios mensuales de la casa.

«Así que repito que el miembro del DPR recibe una asignación de vivienda cada mes 50 millones, desde octubre de 2024 hasta octubre de 2025. ¿Cuál del dinero se utilizará para los contratos de la Cámara durante el plazo del cargo del miembro del DPR cinco años, a saber, 2024-2029», dijo?

Además, dijo Dasco, el esquema de subsidio a domicilio de la entrega se llevó a cabo porque el presupuesto no era posible dar de inmediato al comienzo de un período de cargo.

«Por lo tanto, se pagó en cuotas desde octubre de 2024 hasta octubre de 2025. Por lo tanto, un año cada mes se utilizarán 50 millones para los costos del contrato durante cinco años», dijo Dasco.

Por lo tanto, Dasco enfatizó que a partir de noviembre de 2025, la lista de miembros de los miembros del DPR ya no incluía la asignación de RP50 millones por mes.

«Tal vez la explicación de ayer fue incompleta, menos detallada, causando polémicas en la comunidad en general», dijo.