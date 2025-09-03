Dasco dijo que la asignación de la casa para miembros de RP de RP50 millones se detuvo desde el 31 de agosto

Yakarta, Viva – Vicepresidente del Parlamento Indonesio, Sufmi Dasco Ahmad afirmó Prestación Casa Los miembros de la junta de RP50 millones se han detenido al 31 de agosto de 2025. Dasco dijo que su partido trataría de evaluar relacionados con la asignación general de los miembros de la junta.

Leer también: Se dice que las críticas a Deddy Sitorus son lógicas y científicas, la razón …



«Realizar una evaluación integral de las asignaciones de los miembros de la junta, y específicamente para las asignaciones de vivienda, se detuvo desde el 31 de agosto de 2025», dijo Dasco durante una audiencia con estudiantes en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, el miércoles 3 de septiembre de 2025.



Conferencia de prensa del presidente Prabowo Subianto relacionado con una gran demostración

Leer también: MKD envió una carta al Secretario General del DPR para detener los salarios de los miembros de la junta no activa



Dasco agregó que el parlamento sería eficiente de todas las visitas de trabajo en el extranjero y a nivel nacional.

«En segundo lugar, una moratoria en visitas de trabajo o viajes oficiales al extranjero Miembro de DPRAdemás de llevar a cabo la eficiencia de las visitas de trabajo en el país «, dijo Dasco.

Leer también: ADIES KADIR Discapacitado, Golkar dijo que automáticamente no recibió salarios y beneficios



«La reforma del DPR será dirigida directamente por el Presidente de la Cámara de Representantes Puan Maharani para convertirse en un DPR mejor y más transparente», continuó.

Anteriormente, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, dijo que el liderazgo de la Cámara de Representantes de Indonesia (DPR) revocaría una serie de políticas de DPR. Uno de ellos está relacionado con los beneficios recibidos por los miembros del Parlamento Indonesio.

La asignación prevista es una asignación de la Cámara de Rp50 millones por mes para cada miembro del DPR. Esto cosechó polémicas a manifestaciones en varios lugares.

Prabowo transmitió esto después de celebrar una reunión con los líderes de MPR, DPR, DPD y el Presidente General de Partidos Políticos (partido político) en el Palacio Presidencial, Central Yakarta, domingo 31 de agosto de 2025.

«El liderazgo del parlamento indonesio dijo que se le revocaría varias políticas del parlamento indonesio, incluida la cantidad de la asignación de los miembros del DPR y la moratoria en las visitas de trabajo en el extranjero», dijo Prabowo.

Los líderes de los partidos políticos en la ocasión también informaron que Prabowo había tomado medidas firmes contra los miembros del DPR que habían hecho un ruido.



Presidente indonesio Prabowo Subianto en una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

«Contra los respectivos miembros del DPR, a partir del lunes 1 de septiembre de 2025. El paso es en forma de revocación de los miembros del Parlamento indonesio a los miembros que presentan declaraciones incorrectas», dijo.

Por otro lado, los líderes generales de los partidos políticos también han instruido a su personal para que sea más sensible y a favor de los intereses de la gente.

«Los líderes del DPR y los presidentes del partido han transmitido a través del presidente de sus respectivas facciones que los miembros del DPR siempre deben ser sensibles y favorecer los intereses de la gente», dijo Prabowo.

«Respetamos la libertad de opinión como estipulada en el Pacto Internacional de las Naciones Unidas sobre el Artículo 19 de los derechos civiles y políticos, y la ley número 9 de 1998», concluyó.