Dasco dijo que el proyecto de ley de bumn se aprobará mañana

Yakarta, Viva – Vicepresidente RPD RI Sufmi Dasco Ahmad reveló que la revisión de la ley (ley) de las empresas estatales (Bullido) será aprobado en la reunión plenaria de DPR que se llevará a cabo el jueves 2 de octubre de 2025 mañana.

«Factura Bumn será aprobado mañana «, dijo Dasco después de liderar una audiencia en el complejo del Parlamento, Yakarta, el miércoles.

Según él, la revisión de la ley de bumn que se aprobará contiene cambios para ajustar relacionados con una serie de decisiones del Tribunal Constitucional (MK).

La reunión plenaria de DPR de mañana también cambiará el cierre de la sesión I Año 2025-2026. Además, el plan es que también habrá otro proyecto de ley que también se aprobará, a saber, el proyecto de ley sobre el turismo, al acuerdo de extradición entre Indonesia y Rusia.

Edificio del Ministerio de Bumno. Foto de ilustración.

Previamente, Comisión VI del DPR RI junto con el Gobierno aprobó oficialmente el proyecto de ley (proyecto de ley) sobre la Cuarta Enmienda a la ley número 19 de 2003 sobre las empresas estatales (bumn) que revisó 84 artículos y luego trajeron a las conversaciones nivel II o plenarios de la DPR.

Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes VI Anggia Ermarini en el complejo del Parlamento, Yakarta, el viernes (9/26) declaró que todas las facciones aprobaron los resultados de la discusión de Panja.

«Las ocho facciones en la Comisión VI pueden aprobar el proyecto de ley de la Cuarta Enmienda sobre la Ley de Bumn para ser llevadas a las conversaciones de segundo nivel en la sesión plenaria», dijo Anggia antes de tocar el Palu que finaliza la sesión de acuerdo.

El Ministro de Derecho Supratman Andi Agtas enfatizó que la revisión de la Ley eliminó la existencia del Ministerio de SOES y la reemplazó con la Agencia de Regulación Bumn (BPBumn) como una institución reguladora que rige a las compañías estatales.

«En sí mismo se disolvió el Ministerio de SOES, se cambió a la Agencia de Regulación de Bumn. La tarea y la función son más o menos iguales, solo que ahora actúa como regulador», dijo Supratman.

Según él, BPBumn seguirá siendo accionista de la Serie A de Dwiwarna en un uno por ciento que representa al gobierno, mientras que las acciones de la Serie B en un 99 por ciento se celebrarán y entre los operadores. (Hormiga)