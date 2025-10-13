Dasco dice sin rodeos que los miembros de la RPD suelen hacer nombok durante el receso en el distrito electoral

Jacarta – Vicepresidente RPD RI, Sufmi Dasco Ahmad dijo que legislador eliminando periódicamente la escasez de costes recreo para satisfacer las necesidades de la comunidad en área elecciones respectivas.

Lea también: BPJPH amenaza con ilegalizar productos que no tengan certificación Halal, DPR: Política intrascendente e imprudente



Puso un ejemplo: cuando visitan los distritos electorales durante el receso, a veces sus partidarios piden a los miembros de la RPD que mejoren la infraestructura o compren ciertos equipos.

“Bueno, en las visitas aspiraciones «A veces también se les dispara en el campo, por ejemplo, las carreteras de las aldeas o de las aldeas necesitan ser reparadas, por ejemplo, se necesitan tiendas de campaña para los muertos, así», dijo Dasco a los periodistas en el Complejo Parlamentario de Senayan, Yakarta, el lunes 13 de octubre de 2025.

Lea también: La Cámara de Representantes pide a la OJK que elimine las regulaciones sobre el cobro de deudas mediante cobradores de deudas





Presidente de la Comisión III de la RPD, Habiburokhman

«Bueno, a veces estos miembros de la RPD sí, también pueden ser nombok, ya sabes», continuó.

Lea también: Palacio confirma que los jefes regionales han recibido explicaciones sobre los recortes del TKD



El presidente del diario del partido Gerindra DPP dijo que los legisladores estaban bloqueando porque el distrito electoral estaba en una zona densamente poblada, por ejemplo en Yakarta.

«A veces es como varios ejemplos de amigos cuyos distritos electorales son densos, los distritos electorales son densos, como Habiburrahman, el este de Yakarta, por ejemplo, esto es solo Yakarta», dijo.

«Aquellos con distritos electorales densos, si hacen actividades de socialización en un punto, por ejemplo, luego hacen otra en ese punto, pero luego la que está cerca de ese punto no se hace, a veces sus electores preguntan: ‘¿Cómo es que no tenemos ninguna necesidad básica?’ por ejemplo así. «Finalmente lo añadió», continuó.

Se sabe que la RPD RI entrará en un período de receso desde el viernes 3 de octubre de 2025 hasta principios de noviembre. Durante el período de receso, los miembros de la RPD RI aprovecharán el tiempo para regresar a sus distritos electorales, interactuar directamente con la comunidad y escuchar las diversas aspiraciones y problemas que enfrentan los residentes.

El proceso de absorber las aspiraciones de los pueblos de las regiones es parte integral de la responsabilidad del legislador de representar los intereses del pueblo.

Durante el período de receso, los miembros de la RPD RI pueden realizar diversas actividades, como reuniones con la comunidad, diálogo público, visitas a varios lugares y escuchar quejas e ideas constructivas de diversos sectores de la sociedad.

A través de una serie de actividades de receso, la RPD RI puede comprender con mayor profundidad la dinámica social, económica y política en cada uno de sus distritos electorales.