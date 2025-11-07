Dasco dice que el presunto autor de la explosión del SMA 72 tiene 17 años y actualmente se encuentra en quirófano

Jacarta – Vicepresidente de la RPD RI Sufmi Dasco Ahmad dijo inesperadamente autor explosión De AME 72 Kelapa Gading, Norte de Yakarta 17 años.

Lea también: La Juventud Mundial de la Mezquita Pide a la Policía Nacional que investigue a fondo el caso de la explosión del SMAN 72 en Yakarta



Actualmente, dijo Dasco, el presunto autor está siendo operado en el Hospital Islámico Cempaka Putih, en el centro de Yakarta.

«Recibí información de que todavía está en cirugía, todavía está siendo operado. (De) 17 años», dijo Dasco a los periodistas el viernes 7 de noviembre de 2025.

Lea también: La policía pedirá información a 20 víctimas de la explosión en SMAN 72 Yakarta



Como se informó anteriormente, el Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung, dijo que el Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) cubrirá todos los costos médicos de las víctimas de lesiones por explosión en SMA 72 Kelapa Gading, en el norte de Yakarta.

Así lo transmitió Pramono después de comprobar el estado de las víctimas de la explosión que estaban siendo tratadas en el Hospital Islámico Cempaka Putih, en el centro de Yakarta, el viernes 7 de noviembre de 2025.

Lea también: Jefe de Policía Nacional: Tenemos al sospechoso detrás de la explosión en SMAN 72



«El gobierno de DKI estará presente en todos los asuntos relacionados con los dependientes en los hospitales y será enteramente responsabilidad del gobierno de DKI», dijo Pramono a los periodistas.

«Pase lo que pase, lo principal será responsabilidad del gobierno de DKI, ya sea en este hospital, en otros hospitales, etc.», continuó.

Mientras tanto, respecto a la investigación del incidente, Pramono la entregó íntegramente a la policía.

«Para el incidente, los detalles son completa autoridad de la policía, incluyendo cuántas víctimas, qué pasó, etc., etc.», explicó.

Se sabe que se produjo una explosión en SMA 72 Yakarta, Kelapa Gading, norte de Yakarta el viernes 7 de noviembre de 2025 alrededor de las 12.09 WIB.

Citando el informe de tvOnenews, se encontró un arma de fuego de cañón largo con las palabras «bienvenido al infierno» escritas en ella.

La explosión, que se dijo que provino del sistema de sonido de la mezquita, causó nueve heridos.

Según el testimonio del testigo, profesor de matemáticas de SMAN 72 Yakarta, Budi Laksono, el incidente ocurrió durante la oración del viernes a la que asistieron estudiantes y profesores en el salón de la escuela.

Mientras se pronunciaba el sermón, dijo Budi, de repente se escuchó una fuerte explosión desde el fondo del salón. La explosión provocó pánico y generó una espesa humareda en el lugar.

Como resultado de este incidente, las actividades de enseñanza y aprendizaje en la escuela se detuvieron temporalmente.