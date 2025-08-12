Daryl Hall y John Oates resuelven la disputa legal

Daryl Hall y John Oates han resuelto su disputar Sobre el plan de Oates para vender su mitad de su empresa conjunta a la música primaria de olas. Los documentos judiciales presentados el 11 de agosto revelan que el ida y vuelta legal entre el dúo ahora se ha resuelto en privado, sin ninguna información adicional sobre su acuerdo.

La pareja comenzó litigio En 2023, cuando Hall lanzó el arbitraje que buscaba impedir que Oates venda su participación en Whole Oats Enterprises, esto incluye el nombre y los derechos de semejanza de la banda, así como las regalías, a la ola primaria.

Primary Wave se ha convertido en una potencia de marketing de catálogo musical en los últimos 15 años, adquiriendo activos de Bob Marley, Whitney Houston, James Brown, Prince y muchos otros artistas y comercializando esos activos en gran medida en cooperación con los representantes o propiedades de los artistas. Como un acto patrimonial histórico con docenas de éxitos que se generaron en los años setenta y 80 (canciones como «Kiss on My List» y «I Can’t Go For That (no Can Do»), Salón y Oates encajar en su modelo de negocio.

Un juez de Nashville bloqueó temporalmente la venta de Oates de Oates de su participación en noviembre de 2023, dictaminando que el acuerdo propuesto no podría pasar hasta que un árbitro pudiera decidir si imponer una orden de restricción.

En las presentaciones de 2023, Hall acusó a Oates de ciegas y traicionándolo. Oates respondió en sus propios presentaciones que estaba «profundamente herido» Hall estaba haciendo «declaraciones inflamatorias, extravagantes e inexactas» sobre él.

Representantes de Hall y Oates no regresaron de inmediato VariedadSolicitud de comentarios.

Oates le dijo La prensa Association En 2024, no ha tenido «comunicación» con Hall y se negó a discutir los procedimientos legales. También dijo que una reunión «no estaba en mis planes en absoluto».

«Puedes preguntarle a Daryl Hall qué piensa», dijo en ese momento. «Pero para mí personalmente, no».