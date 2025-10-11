Daryl Dixon se burla de la temporada 4

AMC Networks ha presentado las nuevas incorporaciones al elenco de “Anne Rice’s El vampiro Lestat”, que se estrenará en 2026.

“El Vampiro Lestat”, que es la tercera temporada de “Entrevista con el vampiro”, presentará a Sheila Atim (“The Woman King”) como Akasha, Noah Reid (“Schitt’s Creek”) como Larry, Ryan Kattner (“Destroy All Neighbors”) como Salamander, Seamus Patterson (“Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities”) como Alex, y Sarah Swire (“The Boys”) como TC. El anuncio se hizo durante el panel Immortal Universe de Annie Rice en Comic-Con de Nueva York.

El panel contó con los miembros del elenco Sam Reid, Jacob Anderson, Eric Bogosian, Assad Zaman, Jennifer Ehle y los productores ejecutivos Mark Johnson y Hannah Moscovitch para presentar las noticias del casting y un primer vistazo exclusivo, que se puede ver a continuación.

Anteriormente, Christopher Heyerdahl (“Under the Banner of Heaven”), Jeanine Serralles (“Apples Never Fall”), Ella Ballentine y Damien Atkins fueron anunciados como nuevos miembros del elenco para la próxima tercera temporada durante la Comic Con de San Diego.

La conversación también incluyó clips de primer vistazo de “Talamasca: The Secret Order” de Anne Rice antes del estreno de dos episodios el 26 de octubre. Ese clip también se puede ver a continuación.

Además de los shows de Anne Rice, los miembros del elenco de “Los muertos vivientes: Daryl Dixon» habló sobre el próximo final de la tercera temporada con la estrella y productor ejecutivo Norman Reedus, el director de contenido del universo de «Walking Dead» Scott M. Gimple, el showrunner David Zabel y el director Greg Nicotero, quien también se desempeña como productor ejecutivo de la serie. El panel también incluyó un primer vistazo detrás de escena de la producción de la temporada 4, así como un adelanto del final de la tercera temporada.

“The Walking Dead: Daryl Dixon” sigue a Daryl (Reedus) y Carol (Melissa McBride) mientras continúan su viaje hacia casa en busca de encontrar a sus seres queridos.