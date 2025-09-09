Daryl Dixon ‘dispara durante 160 días en Francia

Después de 11 temporadas, AMC realizó su icónico programa «The Walking Dead» a Francia para un spin-off, «Daryl Dixon», y pasó 160 días filmando la temporada 1 y 2 en todo el país, desde el Mont-Saint-Michel hasta el Museo del Louvre, pastoreo por un par de productores de línea, Raphael Benoliel («Emily en París», «el asesino») y Augustin de Belloy.

Hablando en un panel en el evento de encuentros de la industria del festival de cine estadounidense Deauville, Benoliel y De Belloy compartieron anécdotas en la sesión que marcó la primera vez de AMC filmando una serie completa en Europa.

La red estadounidense, que lanzó la temporada 3 de «The Walking Dead: Daryl Dixon«El lunes y está preparando la temporada 4, inicialmente estaba pensando en venir a Francia para disparar a algunos exteriores.

«‘The Walking Dead’ es realmente un campanario en los Estados Unidos, por lo que AMC quería mantener ese impulso y elevar el espectáculo, dar un nuevo impulso a la franquicia, por lo que algún día, un ejecutivo de AMC pensó: ‘¿Qué tal Darryl Dixon bajo la Torre Eiffel?’ bromeó de Beldoy.

El productor de línea, cuyo banner maneja la producción física y el VFX, dijo que AMC sabía desde el principio que «querían que la historia se establezca en Francia, pero no sabían si lo dispararían o no en Francia». Consideraron otras opciones, incluida Irlanda, pero Benoliel y De Bellow lograron demostrarles que «artística y financieramente tenía mucho sentido permanecer en Francia e incluso disparar al resto del mundo aquí». De hecho, un episodio en la temporada 2 tiene lugar en Maine y Groenlandia, pero todo se filmó fuera de París y en los Alpes, respectivamente.

De Belloy señaló ejemplos recientes de películas que se filmaron en Francia a pesar de que están establecidas en otros lugares, como «Emilia Pérez», «La sustancia» (que tiene lugar en México y Los Ángeles, respectivamente) y la próxima película de Natalie Portman «The Gallerist» (también protagonizada por Jenna Ortega) cuya historia tiene lugar en Miami.

Además del fuerte incentivo fiscal que es un reembolso del 40% (30% y un 10% adicional para películas con VFX), Francia es un destino candente gracias a sus puntos de referencia, incluido el Museo Louvre, donde «The Walking Dead: Daryl Dixon» también filmó. «Los llevé a una gira en el Louvre y su primera reacción fue: ‘¡De ninguna manera, no podemos hacer una de las escenas con zombis en el Louvre frente a la Mona Lisa!’ Y dije: ‘Sí, es técnicamente factible’. Y se sorprendieron y lo hicimos «, dijo Benoliel, quien recientemente envolvió la temporada 5 de filmación de» Emily in Paris «en Francia e Italia como ejecutiva y productora de línea. Señaló una de las cosas clave cuando se reserva estos sitios icónicos es planificar, en lugar del costo (que puede tener aproximadamente € 20,000 sin gastos de seguridad). El Louvre, como Versalles, está reservado durante un año en cualquier momento, por lo que debe reservarse en avanzado, dijo.

La mayor parte de «Walking Dead: Daryl Dixon» filmó en exteriores, y el resto en los estudios, principalmente en los Estudios de París, donde reinventaron lugares como el cabaret Moulin Rouge, entre otros lugares.

Mientras AMC llevó la serie a España para la temporada 3 y 4, han mantenido parte del equipo clave, incluido el coordinador de acrobacias, de Francia, y todavía están trabajando con Benoliel y De Belloy en la postproducción y VFX. Como tal, la producción aún puede continuar beneficiándose del reembolso fiscal francés del 40%.

De Belloy y Benoliel reunieron una tripulación que era «99% francesa» para «maximizar el reembolso de impuestos» para AMC. «Tuvimos alrededor de 10 personas que vinieron de nosotros, por lo que los productores ejecutivos, el showrunner, David Zabel, los directores y Greg Nicotero (el galardonado artista de efectos de maquillaje) que trajeron a algunas personas con él, pero el resto era francés, y los estadounidenses realmente disfrutaron de la experiencia de trabajar con los cinematógrafos franceses, los diseñadores de producción, los diseñadores de los tumos, etc.», dijo Benoliel, Benoliel, notando que el Nicotero también tuvo la experiencia de trabajar con el momento de la suposición local.

Junto con el casting que fue realizado por la veterana directora de casting Juliette Menager («Emily in Paris», «Franklin»), también había una «escuela de zombies» en el set que Nicotero lanzó y encabezó.

El «método de Nicotero para encontrar a los ‘héroe zombies'», dijo De Belloy, era reunir a «ocho personas (bailarines o contorsionistas) y entrenarlos durante dos días sobre cómo moverse, comportarse, usar el maquillaje y hacer algunas pruebas con ellos».

Los zombis fueron contratados bajo un contrato de dos años con un estado diferente. De Belloy explicó allí tres tipos diferentes de zombies disparados para el espectáculo. «Los héroes zombis que pasan dos horas en la silla de maquillaje todos los días, luego la segunda capa que requiere media hora a una hora de maquillaje, y la tercera capa, que solo usa una máscara». En total, aproximadamente «80 zombis diferentes» trabajaron en las dos temporadas que se filmaron en Francia.

Pero los zombis franceses no llegaron a la temporada 3, ya que Nicoreto lanzó una segunda escuela zombie en España. «¡Está lleno de zombis españoles ahora!» bromea a Benoliel.

El productor ejecutivo, que también está presionando activamente para fortalecer el reembolso de impuestos para tener en cuenta los gastos por encima de la línea, dijo que el país actualmente puede acomodar hasta cinco producciones de gran tamaño simultáneamente.

«En algún momento, tuvimos ‘el nuevo aspecto’, y yo estaba disparando ‘Emily’,» The Walking Dead: Daryl Dixon «y ‘Etoile’ al mismo tiempo, y creo que podríamos tener uno quinto y aún tener acceso a una tripulación de la lista A», dijo Benoliel.

Francia no tiene Pinewood o Babelsberg, pero seguramente expandirá su oferta en los próximos años. Se están construyendo más de 50 etapas de sonido en este momento como parte de un plan de inversión de $ 110 millones del gobierno francés para reforzar la infraestructura de producción. Uno de los nuevos backlot, llamado TSF Studios Paris, extiende más de 120 acres y reproduce las calles de París. Mientras tanto, en el norte de Francia, un antiguo aire de 119 acres ha sido adquirido por el multimillonario francés y cofundador de Mediawan, Xavier Niel, a través de su tenencia y se está transformando en un estudio de cine masivo.

The Deauville’s Industry Encounters event, which was organized by the festival’s new head Aude Hesbert with the backing of the National Film Board (CNC), also included panels with the executive producer and VFX supervisor of Coralie Fargeat’s Oscar-winning “The Substance,” and the intimacy coordinator Katherine O’Keefe, as well as the casting directors Antonia Dauphin and Nicolas DeRouet, junto con una nota clave de Joshua Astrachan, el productor del «hermano hermana Madre Madre» de Jim Jarmusch, que en parte filmó en Francia y ganó el león dorado de Venecia.

El evento de la industria también tuvo una dimensión política a través de la presencia de Florence Portelli, quien es vicepresidente de cultura en la región de París. Portelli pronunció un discurso ardiente destacando la importancia de los sesiones internacionales para la región que argumenta es el «centro número uno» de Europa para la creación y producción de películas, «en términos de días de rodaje» y «apoyo financiero para los cineastas con un presupuesto de € 24 millones por año».

Portelli también marcó el «contexto desafiante» en los EE. UU. Debido al «alto costo de producción, el impacto de las huelgas de 2023, y ahora la presión de los aranceles» que dice «están presionando más y más producciones estadounidenses para buscar oportunidades en el extranjero». «Europa, y especialmente la región de París, ofrece una alternativa muy fuerte», dijo

Además de «The Gallerist» con Portman, otra próxima película estadounidense que filmó en Francia es «The Amateur» protagonizada por Rami Malek.