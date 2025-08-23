Darvish domina a los Dodgers, ayuda a Padres a entrar en primer lugar

Yu Darvish retrocedió el reloj el viernes por la noche, y ayudó a la Padres de San Diego Vuelve al primer lugar.

Darvish dominó el abrumado Dodgers de Los Ángeles Al permitir solo un hit y una caminata en seis entradas en la victoria por 2-1 de San Diego en Petco Park.

Darvish ponchó a cinco y caminó solo uno, mejorando a 3-3 en el año. Los relevistas Jason Adam, Mason Miller y Robert Suárez permitieron solo dos hits en las últimas tres entradas, con Suárez recogiendo su 34 ° salvamento de las grandes ligas.

Los Dodgers y Padres tienen récords idénticos 73-56.

¿Qué dijeron los Padres sobre la excursión de Yu Darvish?

El as de 39 años era completamente dominante, permitiendo solo el jonrón de la tercera entrada de Alex Freeland mientras caminaba solo uno y golpeaba a un bateador. Lanzó solo 74 lanzamientos, 48 ​​para ataques, mientras obtuvo una mezcla de columpios y fallas y contacto suave.

«Darvish fue fantástico», dijo el gerente de Padres, Mike Shildt. «Tenía el control de todo lo que estaba haciendo. Dondequiera que el guante fuera el balón iba, Fast Ball tenía algo de vida real».

Darvish ha estado luchando contra las lesiones y la inconsistencia durante toda la temporada. Se perdió los primeros dos meses y medio con inflamación del codo y luego comenzó 0-3 con una efectividad cerca de 10 después de sus primeras cuatro aperturas. Darvish se ha recuperado al publicar una efectividad de 3.43 y 3.97 FIP y 23-4 tasa de ponches en sus últimas cinco aperturas.

Sin embargo, su último comienzo fue posiblemente el peor del año, ya que puso a los Padres detrás del 8 bolas al permitir cuatro carreras, en dos jonrones, en cuatro entradas en la victoria de 5-4 de barrido de Los Ángeles el domingo que lo puso en la parte de la Liga Nacional por dos juegos completos.

Pero los Padres acoplaron para el contrato de seis años y $ 108 millones de Darvish por noches como el viernes. Subió al actual ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional Blake Snell y encendió a la multitud mecedora de 44,864 que había creado una atmósfera de playoffs en el centro de San Diego.

«Era increíble», dijo el tercera base de los Padres Manny Machado. «Al mando de todos sus lanzamientos, lanzando para contactar, obtuvo el ponche cuando lo necesitaba … Creo que estableció el tono para nosotros».

¿Qué dijo Yu Darvish sobre su inicio el viernes?

Que Darvish ahora se haya enfrentado a los Dodgers en aperturas consecutivas hizo esto como una serie de playoffs, y el veterano reconoció que estaba ansioso por tomar la colina después de cómo fue su último comienzo.

«Hay cierta preocupación», dijo Darvish a través de un intérprete. «Mentalmente, luchas con eso y lo superas y sales a ejecutar».

Darvish citó su comando como el factor más importante para su mejor actuación el viernes. Pero también acreditó las llamadas al juego del receptor Freddie Fermin para ayudarlo a mantenerse eficiente, y la capacidad de Darvish para lanzar su convicción.

«Obviamente, el comando, pero creo que la secuencia también», dijo Darvish. «[Sunday] Hubo secuencias en las que no debería haber lanzado algunos de los lanzamientos [I did]Pero hoy pensé en eso y creo que funcionó bien ”.

Los Padres van a necesitar este Darvish para seguir apareciendo en el montículo. Su rotación es mucho menos intimidante que cuando fueron a los NLC en 2022, demostrado por su efectividad de 4.01 entrantes, que es solo el 13º en las mayores.

Pero Darvish ha aumentado a la ocasión en los playoffs en el pasado, y admitió que la atmósfera de estilo de la carrera de banderines lo hizo ir el viernes.

«Lo hace», dijo Darvish. «Esto es lo que todos quieren, ¿verdad? Al final de la temporada, San Diego contra los Dodgers. Es un gran enfrentamiento. Mucha buena energía por ahí».