Darul Amanah Islámica de internado está listo para apoyar al presidente de Asta Cita Prabowo, así es como

Yakarta, Viva – El líder de Darul Amanah Pesantren, KH Muhammad Fatwa, enfatizó que estaba listo para apoyar completamente el programa Eso es lo que citas Presidente Prabowo Subanto.

Muhammad Fatwa dijo que el internado islámico de Darul Amanah quería crear una generación de carácter noble y llenar al pueblo indonesio de logros.

«Este es un honor para nosotros y es un reconocimiento de la contribución de Pesantren en la creación de una generación de carácter noble y listo para llenar la independencia con los logros», dijo KH Muhammad Fatwa en Yakarta, lunes 18 de agosto de 2025.

Darul Amanah Líder islámico de internado, KH Muhammad Fatwa (izquierda)

Muhammad Fatwa también estuvo presente en el 80 aniversario del Día de la Independencia de la República de Indonesia celebrada en el Palacio del Estado el 17 de agosto de 2025. La invitación fue un premio para el papel activo del Pesantren para apoyar los ideales y programas llevados a cabo por el presidente PRABOWO.

KH Muhammad Fatwa expresó gratitud y orgullo por la invitación. Dijo que la Darul Amanah Islámica de internado está comprometido a continuar colaborando con el gobierno para darse cuenta de los nobles ideales de la nación.

También invitó a todas las personas a apoyar conjuntamente los programas gubernamentales que tienen como objetivo mejorar el bienestar de las personas.

«Esperamos que nuestra presencia en el Palacio del Estado sea un momento importante para fortalecer la sinergia entre Pesantren, el gobierno y la comunidad en el desarrollo de una mejor Indonesia», dijo.

Ilustración de internados islámicos.

Para obtener información, la Darul Amanah Islámica de internado es conocida como una institución educativa que no solo se centra en la enseñanza religiosa, sino que también desarrolla un buen carácter y ciudadanía. En los últimos años, los líderes de Pesantren vocales para apoyar la visión y la misión y la misión del presidente Prabowo para avanzar en la nación, incluso en los campos de la educación y la social.