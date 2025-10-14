Darren Waller habla sobre por qué decidió retirarse de los gigantes

El Gigantes de Nueva York se dirigen a una era nueva y emocionante, con el mariscal de campo novato Dardo Jaxson liderando el camino junto con un corredor prometedor Cam Impuesto Bo. Sin embargo, los últimos años de la era post-Eli Manning han sido, cuanto menos, difíciles.

Además de los resultados decepcionantes de los últimos años, los Gigantes perdieron al corredor superestrella. Saquon Barkley a la agencia libre de la NFL, se separó de Daniel Jones y vi ala cerrada estrella Darren Waller retirarse repentinamente.

La impactante jubilación de Waller resultó costosa, considerando la Gigantes había hecho un comercio con el Asaltantes de Las Vegas para adquirir la estrella en ascenso, lo que generó muchas preguntas sobre por qué el ex Pro Bowler se había alejado del juego.

Darren Waller revela por qué se retiró con los Gigantes

Irónicamente, después de retirarse en 2023 y jugar solo 12 partidos para el GigantesWaller ha decidido regresar, aterrizando con el Delfines de Miami.

Aunque había mucha gente que dudaba de si Waller podría volver a estar en forma como uno de los mejores alas cerradas del juego, el jugador de 33 años está demostrando que los escépticos estaban equivocados después de solo tres juegos en el campo para Miami.

Durante una entrevista con Jordan Schultz en The Schultz Report, Waller habló sobre su jubilación anticipada y lo que llevó a la decisión, que parece tener mucho que ver con el papel que desempeñaba en Nueva York.

“Creo que ese día estaba siendo un poco extra”, dijo Waller. “Era más bien el concepto que estábamos ejecutando ese día, que normalmente es una jugada que ejecuta un lateral. Gigantes Técnicamente no me tenía jugando como fullback, pero ese concepto generalmente está diseñado para cuerpos tipo fullback”.

«Había otras cosas por las que estaba pasando en mi vida también que me hacían sentir que necesitaba alejarme, lo cual siento que fue una decisión sabia… Realmente no siento que me estuvieran poniendo en posición de brillar lo que me hacía único. De ahí probablemente provenía más la frustración».

Claramente, Waller no sentía que lo estuvieran utilizando de la manera correcta con el Giganteslo que lo llevó a tomar una decisión drástica que cambiaría su carrera.

Sin embargo, puede haber sido el movimiento correcto para el ala cerrada veterano, ya que ha tenido un gran comienzo con el delfinesquienes parecen estar usándolo de la manera que él quiere y lo mejor que puede.

Darren Waller vuelve a estar en forma como ala cerrada de élite con los Dolphins

En sólo tres partidos de su paso por el delfinesWaller ha estado obteniendo números sólidos, lo que lo ha convertido en un jugador a seguir durante el resto de la campaña de 2025.

«Después de tomarse tanto tiempo libre, nunca sabes qué esperar y volver a la mezcla. Es un juego rápido», le dijo Waller a Schultz. «Es un juego para el que necesitas repeticiones para prepararte, y no tuve muchas, pero al mismo tiempo, siento que Dios me dio algunos regalos, y he tenido suficiente tiempo jugando para poder volver a salir y mi cuerpo puede reaccionar. Todavía siento que las cosas se mueven a una velocidad lo suficientemente lenta como para procesar y hacer una jugada para mi equipo cuando lo necesitan».

Waller ya parece estar en la misma página con el mariscal de campo estrella de los Dolphins retrocesoya que no pasó mucho tiempo antes de que los dos entablaran algo de química en la parrilla.

«Me gusta lo anticipatorio que es», dijo Waller sobre Tagovailoa. «Esa pelota está sobre ti, y el momento que necesitas para reaccionar y hacer que algo suceda. Simplemente muy tranquilo y sereno. Es la misma manera en que afronto el juego. No estar demasiado apretado. Estar lejos de estar tenso y al mismo tiempo no estar demasiado relajado. Flotar en ese medio es como me gusta abordar el juego y jugarlo, y creo que él hace lo mismo».

Waller ha atrapado 10 pases para 117 yardas recibidas y cuatro touchdowns hasta ahora, lo que lo ha vuelto a poner en la conversación por ser uno de los mejores jugadores en su posición en la historia. NFL.