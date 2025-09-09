Darnell Wright de Bears suena en una controvertida llamada

El Bears de Chicago sufrió un descanso difícil en su enfrentamiento contra el Vikingos de Minnesota, y Tackle derecho Darnell Wright se encontró en el centro de la controversia.

Darnell Wright responde a la controvertida llamada de retención

Al final del juego, Wright fue marcado por una penalización que detuvo lo que parecía ser un impulso prometedor para Chicago. Después del juego, se le preguntó a Wright sobre la llamada y sonó en la llamada por los funcionarios.

«Es simple, mete la camiseta hacia abajo, es una bodega. Si derribas los brazos, no lo es. Obviamente, puedes ver que derribé los brazos. Lo vio al otro lado. Es lo que es», explicó Wright.

Su declaración reflejó la frustración de un liniero ofensivo que creía que ejecutó la jugada correctamente, solo para verla penalizada y cambiar la marea del juego.

El juego de la línea ofensiva es a menudo uno de los aspectos del fútbol más examinados y mal entendidos, ya que las llamadas a veces son subjetivas. Para Wright, la llamada fue particularmente desalentadora teniendo en cuenta la calidad general de su desempeño contra Minnesota. A pesar de ser marcado para un comienzo falso y luego por el controvertido control, Wright entregó uno de sus mejores juegos con un uniforme de los Bears.

El fuerte rendimiento de Wright eclipsa la llamada

Contra un frente duro de los Vikings, Wright permitió cero presiones, registrando una calificación de bloqueo de pases 86.0 y una calificación de bloqueo de ejecución 76.5 según Pro Football Focus.

Su Grado general de 77.9 No solo lo convirtió en el liniero ofensivo de mejor grado para Chicago, sino que el oso mejorado en la ofensiva en total.

La penalización de retención puede haber robado los titulares, pero el dominio general de Wright no debe pasarse por alto. Su habilidad para anclar el lado derecho de la línea ofensiva jugó un papel importante en la limitación del impacto defensivo de Minnesota.

Si Darnell Wright juega como lo hizo anoche, se ganará un buen día de pago. – Harrison Graham (@hgrahamnfl) 9 de septiembre de 2025

Para un jugador que ingresa a su tercer año, el continuo crecimiento de Wright es uno de los mayores positivos para la ofensiva de Chicago. Su desarrollo no solo ayuda a proteger Caleb Williams A corto plazo, pero también establece la estabilidad a largo plazo en una de las posiciones más importantes en el campo.

Si bien los fanáticos de los Bears se sienten frustrados por el momento de la penalización, el esfuerzo de Wright contra Minnesota es una clara señal de que está evolucionando a una piedra angular de la franquicia que el equipo imaginó que lo estaría cuando lo reclutaron en la primera ronda en 2023.

El propio Wright parece enfocado en controlar lo que puede. Su respuesta medida, reconociendo la explicación del funcionario mientras está de pie junto a su técnica, muestra madurez y profesionalismo. En todo caso, incluso puede alimentar su motivación para seguir mejorando.

Para los Bears, ese es exactamente el tipo de actitud que desean de un líder en las trincheras.

A medida que avanza la temporada, una bandera controvertida no definirá el rendimiento de Wright. En cambio, su bloqueo de pase limpio, el juego de carrera física y el crecimiento como un tackle derecho confiable se destacará como uno de los puntos brillantes para Chicago.