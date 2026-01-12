Darle el rango de Capitán a Rizky Juniansyah se considera apropiado, esta es la razón

Jacarta – Efriza, investigador principal del Citra Institute, evalúa las medidas adoptadas por el presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto otorgó un ascenso extraordinario (KPLB) a los soldados del TNI que ganaron medallas de oro Juegos del mar 2025 como la política correcta y digna de reconocimiento.

Lea también: Prabowo celebra una reunión para discutir proyectos textiles, automotrices y de downstreaming



Según Efriza, esta decisión refleja el alto nivel de atención del presidente hacia atleta logros y al mismo tiempo muestra la actitud del país al apreciar la dedicación de los atletas profesionales que han enorgullecido a Indonesia en el escenario internacional.

«El presidente Prabowo tiene razón al otorgar los mejores premios a los atletas destacados. Esto demuestra la seria atención del presidente al destino de los atletas y la actitud del gobierno para apreciar sus extraordinarios logros», dijo Efriza en su declaración, el lunes 12 de enero de 2026.

Lea también: Dasco ¡Llame a Prabowo y luego conéctese a Purbaya! El contenido de la conversación fue realmente inesperado.





El levantador de pesas Rizky Juniansyah en el Palacio de Estado Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

También destacó los logros de Rizki Juniansyah, levantadora del TNI que ganó medalla de oro y batió un récord. mundo en los SEA Games de 2025. Consideró este logro digno de un reconocimiento especial por parte del país.

Lea también: Se desembolsó un bono de mil millones de IDR para los atletas de los Juegos SEA 2025, Prabowo lo recuerda



«El logro de Rizki Juniansyah al ganar el oro y batir el récord mundial es un logro extraordinario. Esto demuestra la dedicación y el arduo trabajo de los atletas que honran a Indonesia», dijo.

Efriza explicó que el ascenso extraordinario otorgado a Rizki Juniansyah fue una forma de agradecimiento simbólico y de motivación, aunque estaba fuera del sistema de ascenso normal en el mundo militar.

«Esta promoción se basa en que Rizki haya elevado el honor de Indonesia a nivel mundial. Esta práctica es una excepción que pretende ser una forma de reconocimiento y estímulo moral para otros atletas», explicó Efriza.

Añadió que esta política estaba en consonancia con los principios del TNI, que implementó un sistema de recompensas y castigos para los soldados destacados.

«Apoyo plenamente la postura del presidente Prabowo. Esto es un soplo de aire fresco para el futuro de los atletas indonesios y muestra la preocupación del país por aquellos que sobresalen», añadió.

Anteriormente, el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, agradeció los logros de los atletas que ganaron medallas en la competencia de los SEA Games 2025. Uno de los atletas fue Rizky Juniansyah.

Prabowo dijo que Rizky Juniansyah, un levantador de pesas, había batido el récord mundial en los SEA Games de 2025.

«También les agradezco, uno de nuestros atletas también rompió el récord mundial, el hermano Rizky. Hermano Rizky, esto fue en los Juegos Olímpicos de medalla de oro, porque los medallistas de oro fueron reclutados en el TNI con el rango de segundo teniente», dijo Prabowo.