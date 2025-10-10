Darion Electric Car, MG ventas y precios de Mio usados

Jacarta – El jueves 9 de octubre de 2025, VIVA Automotriz resume las noticias más populares que se están discutiendo actualmente, comenzando por la exposición Wuling en Central Park ante el flujo y reflujo de las ventas mg y el precio del contenedor Yamaha Mio el nostálgico.

1. Wuling muestra el coche eléctrico Darion en Central Park, un monovolumen sofisticado con una autonomía de 540 km

Wuling Motors exhibirá una línea completa de ICE, híbridos y vehículos eléctricos, incluido el Darion EV en el Octofest Central Park Mall del 8 al 12 de octubre de 2025, con un stand interactivo de 14 unidades como New Air ev, BinguoEV, Cloud EV, Mitra EV, así como un área de prueba de manejo. Darion EV, un monovolumen de 7 plazas con un diseño elegante y aerodinámico con un motor de 150 kW con una distancia de 540 km (CLTC) más una variante PHEV, ha abierto reservas anticipadas para el cuarto trimestre de 2025, con una promoción para un pago inicial de 8 millones de IDR, cuotas de 2 millones de IDR y garantía de por vida EV/híbrido. Leer más

2. Los altibajos de las ventas de automóviles MG en Indonesia

Stand de MG en la exposición PEVS 2025

MG Motor Indonesia registró ventas fluctuantes desde 2020: 313 unidades (puesto 24), aumentó a 1.101 unidades (2021), 959 unidades (2022), 1.154 unidades (2023), aumentó 4.123 unidades (2024, puesto 14, participación del 0,5%), pero cayó 1.279 unidades hasta agosto de 2025 (puesto 19, 0,2% de participación). Celebrando sus 5 años, MG ofrece un programa especial de octubre a noviembre de 2025 con descuentos de hasta 200 millones de IDR para ICE/HEV, centrándose en el MG5 GT (sedán deportivo), MG HS (SUV premium), MG ZS (SUV compacto) y MG VS HEV (híbrido eficiente). Leer más

3. Eche un vistazo al precio de una Yamaha Mio usada que actualmente es un éxito entre los niños motociclistas.

Sala de exposición de motos usadas de Dori Jaya Motor en Meruya, oeste de Yakarta

Los precios del Yamaha Mio usado son populares debido al diseño clásico, el motor resistente, la nostalgia, la fácil modificación, el mantenimiento económico y la economía de combustible en medio del aumento de los precios del petróleo, con raras variantes antiguas que aumentan de valor y son buscadas por los coleccionistas. Seguimiento del mercado: Mio Sporty (2004-2008) de 3 a 5 millones de IDR, Mio Smile de 4 a 6 millones de IDR, Mio Soul de 5 a 7 millones de IDR, Mio J/GT de 6 a 9 millones de IDR (mantenido hasta 10 millones de IDR), según el estado, los documentos y la ubicación. Leer más