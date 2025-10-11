Dar un cheque de dote de 3.000 millones de IDR, los suegros le quitan el trabajo a Mbah Tarman

Pacitán, VIVA – Boda Mba Tarman (74) y una mujer de Kampung Bandar, Pacitan, Sheila Arika (24) están en el centro de atención del público. La boda fue ampliamente discutida después de que Mbah Tarman diera mahar en forma de cheque por valor de 3.000 millones de IDR.

El día después de que su boda se volviera viral en las redes sociales, surgió la noticia de que el cheque era falso. Incluso se dice que Mbah Tarman se escapó y se llevó la motocicleta de sus suegros por eso. Sin embargo, la suegra de Mbah Tarman, Kana Kumalasari, negó inmediatamente la noticia de que el cheque era falso.

«Es una noticia falsa, en realidad no es vaga, ngeh. Es una luna de miel, una luna de miel. Despídete de mí ayer alrededor de las 9 en punto. (No hay ningún elemento vago) nada», dijo, citado en la transmisión de YouTube de JTV Pacitan, el sábado 11 de octubre de 2025.

Kana dijo que actualmente su hija y su yerno están de luna de miel. Mbah Tarman incluso se despidió directamente de él. Dijo que su yerno fue a su casa en Purwantoro, Wonogiri.

«Se despidió, ‘estoy jugando, mah’, y luego esa tarde no volvió a casa, eso no quiere decir que no se despidió, fue una videollamada, ‘me voy a casa en Purwantoro’, tengo una pensión allí en venta, entonces básicamente son dos casas aquí y en Purwantoro», dijo.

Por otro lado, el suegro de Mbah Tarman, Arif Supriadi, también filtró información sobre la figura de su yerno. Arif dijo que Mbah Tarman tenía un trabajo bastante establecido, concretamente como empresario de clavo. No sólo eso, Mbah Tarman también es una de las personas de confianza de la dirección de una de las empresas tabacaleras más conocidas del país.

«Una especie de clavo, clavo corporativo. La empresa Super Djarum, la confianza del jefe», dijo.

Mientras tanto, con respecto a las noticias sesgadas sobre el matrimonio de su hija con Mbah Tarman, admitió que estaba decepcionado. Sin embargo, no tiene intención de denunciar este asunto a las autoridades.

«Muy decepcionado, la noticia no es cierta en absoluto. (Informar a las autoridades) por ahora, dejémoslo en paz por ahora», dijo Arif.