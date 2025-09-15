Dar estado ST a Banjara Community: Dhananjay Munde







Líder del Partido del Congreso Nacionalista (NCP) liderado por Ajit Pawar Dhananjay Munde El lunes, dijo que la comunidad de Banjara debería recibir el estatus de tribu programada en Maharashtra como otros estados, informó el PTI.

Se dirigía a una manifestación celebrada en Beed por la comunidad que busca el estatus de ST bajo la Gaceta de Hyderabad, que los líderes afirmaron que se está utilizando para dar certificados Kunbi a Marathas tras la agitación del activista Manoj Jarange.

La comunidad de Banjara es parte del segmento Vimukta Jati y Nomadic Tribes (VJNT) en Maharashtra.

Según el PTI, Dhananjay Munde dijo: «El gobierno de Maharashtra debería designar un comité para dar estatus de ST a la comunidad de Banjara. Es parte del segmento ST en muchos estados, incluidos Rajasthan y Telangana».

Dhananjay Munde, un ex ministro que renunció en marzo este año después de una furor después de que su asistente cercano Walmik Karad se celebró en el caso de asesinato de Santosh Deshmukh, dijo además que podía asistir a la manifestación solo porque ya no era un ministro en el gobierno estatal.

Mientras tanto, a principios de este mes, el NCP (SP) liderado por Sharad Pawar (SP) MLA Jitendra Awhad Había dicho que la comunidad de Banjara en Maharashtra debería recibir reserva y el estado de la tribu programada (ST) según la Gaceta de Hyderabad, si se implementa en el estado, informó PTI.

El legislador del partido de la oposición afirmó que la comunidad de Banjara está bajo la categoría ST en Andhra Pradesh, Madhya Pradesh y Rajasthan.

El 2 de septiembre, el gobierno de Maharashtra emitió una resolución sobre la Gaceta de Hyderabad y anunció la formación de un comité para facilitar la emisión de certificados de castas de Kunbi a Marathas que pueden producir evidencia documental que los reconoce como Kunbis en el pasado.

Hablando con los periodistas, Awhad dijo que la comunidad de Banjara debería recibir el Estado de ST y reserva, según la Gaceta de Hyderabad.

«He estado exigiendo esto por mucho tiempo y también se ha demostrado toda evidencia. Dé la reserva de la comunidad de Banjara como la tribu programada, si la Gaceta de Hyderabad se está implementando en Maharashtra», agregó, informó PTI.

La semana pasada, el ministro de Maharashtra NCP y líder de OBC, Chhagan Bhujbal, afirmó que el gobierno estatal abrió una caja de Pandora al aceptar la demanda de Manoj Jarange.

(con entradas PTI)





