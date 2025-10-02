Dar dirección a la gerencia, ¿Jokowi es el presidente de la Junta de Síndicos de PSI?

Yakarta, Viva – 7º presidente indonesio Joko Widodo (Brillo) parecen dar instrucciones a toda la estructura DPP Partido de solidaridad indonesia (PSI) que acaba de ser inaugurado.

Parece que todos los cuadros del partido con el símbolo de elefante escuchando lo que fue transmitido por Jokowi. En el video subido por la cuenta de Instagram de PSI, @Psi_id, Jokowi celebró una reunión con los cuadros de PSI en Waroeng Kopi Klotok Seminyak, Bali.

«Coffee de Weroeng Klotok Seminyak» fue citado de la cuenta, jueves 2 de octubre de 2025.

Se desconoce cuál fue la reunión, porque PSI dio el video que compartió. Parece que PSI Presidente Kaesang Pangarep, presidente del diario Ahmad Ali, miembro de la junta Pembina Grane Natalie hasta que el Secretario General de PSI Raja Juli Antoni esté en la primera fila que acompaña a Jokowi.

¿Es este el primer presidente de la Junta de Síndicos de PSI que anteriormente con la J inicial es Jokowi? Anteriormente, Kaesang anunció e inauguró la gerencia de PSI DPP para 2025-2030. Kaesang nombró ‘Sr. J ‘ser el presidente de la Junta de Síndicos de PSI.

La inauguración se celebró el viernes 26 de septiembre de 2025. El nombre ‘Sr. J ‘se llamó secretaria general de PSI, Raja July, al leer la composición de la gerencia.

«Querida presidente del presidente, »

Sr. J «, dijo el rey Juli.

Luego, Kaesang le recordó a la gerencia de PSI que trabaje seriamente en serio y evaluará el desempeño de la administración de PSI cada 3 meses y reemplazará la gerencia cuyo rendimiento es insatisfactorio.

«Esto es lo inaugurado, no me divierte, 3 meses que cambio si es feo, si es malo. Si es bueno, se evaluará nuevamente 3 meses», dijo Kaesang.

Las siguientes son una serie de listas de gestión PSI DPP 2025-2030:

Constructor

Cabeza: Sr. J

Secretario: Grace Natalie

Miembro:

Kaesang Pangarep

Rey de Juli

Kristian Widodo

Tribunal de fiestas

Presidente: Nasrullah

Secretario: AGUS

Miembro: Anthony Winza

Presidente: Kaesang Pangarep

Jefe de diario: Ahmad Ali

Vicepresidente: Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

Vicepresidente: Ronald Arisron

Vicepresidente: Andi Budiman

Vicepresidente: Endang

Vicepresidente: Aan Rochyanti

Presidente de Política: Berus Barus

Jefe de la industria creativa: Rony Imanuel