Dar certeza a la industria, Airlangga admite que Purbaya no cría un impuesto especial de cigarrillos

Yakarta, Viva – Ministro coordinador de asuntos económicos, Airlangga HartartoApoya los pasos del Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, no para aumentar el impuesto al impuesto especial (CHT) en el año 2026.

Airlangga consideró que la política de Purbaya era apropiada para proporcionar certeza a la continuidad de la industria del producto de tabaco (IHT) en el país.

«Creo que es bueno. Debido a que vemos con impuestos especiales sin cambios, la certeza de la industria se ha quedado clara», dijo Airlangga en la Oficina del Ministerio de Asuntos Económicos de la Coordinación, Yakarta, lunes 29 de septiembre de 2025.

Ministro coordinador de la economía Airlangga Hartarto (derecha) y Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa (izquierda) en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta

Se sabe que anteriormente Purbaya confirmó no criar impuesto sobre el cigarrillo al año que viene.

Este fue un seguimiento de los resultados de la reunión realizada por Purbaya junto con el Partido Conjunto de la Asociación de Fábrica de Cigarrillos de Indonesia (GAPPRI).

«Una cosa que pregunto, ¿necesito cambiar la tasa impositiva de impuestos de 2026? Dicen que siempre que no se cambien, es suficiente. No cambio», dijo Purbaya en la sesión informativa de los medios en su oficina, el viernes pasado.

Relacionado con esto, Comisión de la Cámara de Representantes XI También ha expresado su apoyo a la decisión de Purbaya. Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes XI, Mukhamad Misbakhun, dijo que el paso de Purbaya tenía razón

«En mi opinión, el paso de Pak Purbaya de no aumentar el impuesto especial del tabaco en 2026 es el paso correcto y debe recibir apoyo», dijo Misbakhun en su declaración, citado el domingo 28 de septiembre de 2025.

Argumentó que la decisión mostró que el Ministro de Purbaya comenzó a comprender los problemas fundamentales en la cuestión del impuesto especial de Tobacco.