Dar apoyo, DPR confíe en un mensaje importante para Erick Thohir después de convertirse oficialmente en la menpora

VIVA – Vicepresidente de la Comisión X RPD RI, entonces Hadriano, le dio grandes esperanzas al ministro Juventud y deportes (Menpora) El recién inaugurado, Erick thohir.

Afirmó que Erick no solo se le pidió que continuara el programa que ya estaba en funcionamiento, sino que también presentó nuevas creaciones, innovaciones y avances en deportes y jóvenes.

«Estamos esperando la creación de innovación y avance del avance de Pak Erick en medio de la falta de presupuesto asignado», dijo Lalu, miércoles 17 de septiembre de 2025.

Luego recordó que Erick ahora se enfrenta a la tarea que no es ligera. Uno de ellos es preparar un gran diseño de deportes nacionales. Según él, los deportes de rendimiento como los Juegos SEA, los Juegos Asiáticos, para los Juegos Olímpicos deben ser la máxima prioridad del gobierno.

«Debemos tener un gran diseño de deportes nacionales para deportes deportivos que se disputarán en el escenario mundial», dijo.

Además de los deportes, también enfatiza la importancia de los programas juveniles para preparar una generación superior hacia Indonesia Gold Indonesia

La posición de Erick que todavía se desempeña como presidente Pssi También resaltado. Sin embargo, luego enfatizó que no se violaron reglas si Erick se posicionó simultáneamente. De hecho, consideró que podría ser una ventaja para el fútbol nacional.

«No hay reglas para renunciar a PSSI si son posiciones simultáneas. Le damos la oportunidad de completar la tarea que trae al equipo nacional de Indonesia a la Copa Mundial. Se ha demostrado que puede mejorar nuestros logros de fútbol», dijo Lalu.