Danza coreana, ¿hay beneficios para la salud?

Jacarta – Tren deporte continúa desarrollándose junto con los cambios en los estilos de vida de las personas, incluida la aparición de opciones de actividad física más modernas y agradables.

Uno de los cuales es danza coreanaun deporte basado en baile acompañado de música K-Pop que ahora está empezando a ser popular entre varios grupos. Esta actividad no sólo es sinónimo de entretenimiento, sino que también tiene diversos beneficios para la salud, tanto física como mental. Desplázate para saber más, ¡vamos!

La danza coreana combina movimientos de danza rápidos, dinámicos y rítmicos. Esta combinación mantiene el cuerpo en movimiento activo durante un tiempo determinado, mejorando así eficazmente la salud del corazón y los pulmones. Los movimientos repetidos realizados de forma constante también ayudan a entrenar la coordinación corporal, el equilibrio y la flexibilidad de los músculos y las articulaciones. No es de extrañar que esta actividad se considere una alternativa divertida al ejercicio cardiovascular.

Aparte de eso, la danza coreana también tiene el potencial de ayudar a quemar calorías. Una intensidad de movimiento suficientemente alta hace que el cuerpo gaste más energía, por lo que es bueno para mantener un peso corporal ideal si se realiza con regularidad y se equilibra con un estilo de vida saludable. Para aquellos que se aburren rápidamente con los deportes convencionales, la danza coreana puede ser una solución porque está repleta de música alegre y coreografía variada.

Los beneficios de la danza coreana no se limitan al aspecto físico. Desde una perspectiva de salud mental, se ha demostrado que el ejercicio basado en la danza ayuda a aliviar el estrés y mejorar el estado de ánimo. La música alegre y una atmósfera de unión en la clase o comunidad hacen que los participantes se sientan más relajados y motivados. Esta actividad también puede aumentar la confianza en uno mismo, especialmente cuando los participantes comienzan a dominar los movimientos y bailar con otras personas.

Esta experiencia fue sentida directamente por los participantes en la actividad de Danza Coreana realizada por Holywings Peduli en el área de Tanjung Duren. Una de las participantes, Rina, admitió que esta actividad se sentía diferente a los deportes en general.

«Este deporte es divertido y no aburrido. Además de hacer que el cuerpo sude más, el ambiente también es divertido porque se hace junto con música K-Pop», dijo Rina en su declaración, citada el domingo 11 de enero de 2026.

Desde la perspectiva del organizador, se eligió la danza coreana porque se consideraba relevante para los intereses públicos actuales. Andrew Susanto, presidente comisionado del Grupo Holywings y presidente del programa de RSE de Holywings Cares, evalúa que un enfoque deportivo divertido puede ayudar a aumentar la conciencia sobre una vida saludable.