Danyonarmed 11 Kostrad inaugura nuevos funcionarios, desde comandante de batería hasta oficial de estado mayor

Magelang, VIVA – Comandante del Batallón Armado 11 KostradEl teniente coronel Arm Ananto Kristowo, S.Sos., dirigió directamente la ceremonia de toma de posesión de los nuevos funcionarios en Yonarmed 11 Kostrad. La actividad tuvo lugar en el Batallón Apple Field, Gelangan Village, Distrito Central de Magelang, Ciudad de Magelang.

Esta inauguración incluye el traspaso de los puestos de varios comandantes de batería (Danrai) y oficiales de estado mayor. Este cambio es parte del proceso de reorganización rutinaria dentro de Kostrad, especialmente en la unidad Yonarmed 11.

En su discurso, el teniente coronel Arm Ananto Kristowo explicó que la rotación de puestos en el entorno militar es importante para mantener la dinámica organizacional y mejorar el desempeño de los soldados. Según él, la actualización laboral tiene como objetivo hacer que la unidad sea más eficaz, adaptable y sólida para enfrentar los desafíos de las tareas.

«Esta reorganización se realizó como una forma de refrigerio, tanto para el personal que realiza el traspaso de cargos como para todos los integrantes de la unidad. Certificado «Es también un esfuerzo por regenerar y renovar el espíritu de servicio en el desempeño de sus funciones», dijo el teniente coronel Ananto en un comunicado citado por el TNI Puspen.

«Convierta a sus soldados en CABALLEROS de Guntur Geni que sean competentes, entusiastas, adaptables, resistentes, receptivos, integradores y dignos de confianza. Los Caballeros del Trueno Geni seguirán vivos», continuó.

La ceremonia de entrega tuvo lugar solemnemente y asistieron todos los soldados de Yonarmed 11 de Kostrad. Con esta inauguración, se espera que los nuevos oficiales puedan adaptarse rápidamente y desempeñar de manera óptima sus deberes y responsabilidades, con el fin de apoyar la implementación exitosa de las principales tareas de la unidad.

También se espera que este momento sea un punto de partida para que los nuevos oficiales demuestren sus mejores habilidades en el desempeño de su mandato, así como para fortalecer la solidez y el profesionalismo dentro de Yonarmed 11 Kostrad.