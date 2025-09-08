Dansatsiber tni intervino, el activista Ferry Irwandi fue amenazado

Yakarta, Viva – CEO Malaka Project, Ferry Irwandiamenazado con lidiar con la ley. Esto fue después del comandante de la unidad Siber (Dansatsiber) TNI El general de brigada Jo Sembiring visitó la Policía Metropolitana de Yakarta, el lunes 8 de septiembre de 2025.

La presencia de oficiales de TNI de alto riesgo no fue exento de razón. Llegó a consultar con las filas de la policía relacionadas con las acusaciones. acto criminal que arrastró el nombre del ferry.

«Nuestra consulta está relacionada con nosotros para encontrar algunos hechos de presuntos actos criminales cometidos por el hermano de Ferry Irwandi», dijo Jo Sembiring a periodistas de la Policía Metropolitana de Yakarta.

Según él, la indicación de la violación fue detectada por primera vez por patrulla cibernética lo que hizo su equipo. Aun así, era reacio a revelar los detalles del presunto criminal.

«Más tarde habrá una investigación, luego continuamos», dijo.

Jo Sembiring aseguró que su partido estaba listo para tomar acciones legales. Porque, este paso se considera una forma de cumplimiento con las reglas estatales.

«Como ciudadanos que son obedientes a la ley, ciertamente priorizamos la ley, de modo que por el presunto delito tomaremos medidas legales», dijo.

Reveló, antes de tomar medidas legales, había tratado de contactar a Ferry. Pero el esfuerzo falló.

«Trato de consultar, porque habla sobre el algoritmo y otros, como Dansatsiber también tiene cosas así. Intento contacto, dijo mi personal, no puedo», dijo.