Dansat Brimob Aclaración de la Policía Regional de Sumatra del Sur, no hay participación en que TNI queme el edificio DPRD y Ditlantas

Palembang, Viva – El comandante de la Brigada Móvil de la Policía Regional de Sumatra del Sur Kombes Pol Susnadi dijo que no había participación en el personal TNI Pratu Handika Novaldo en destrucción o combustión Cuando hay un motín en la oficina DPRD y Ditlantas locales el domingo por la mañana.

«Después de verificar en el campo que los perpetradores no tenían una indicación de estar involucrado con la quema o el daño en el edificio de DPRD», dijo.

Susnadi enfatizó que este incidente fue puramente malentendido. También dio una aclaración relacionada con la circulación de videos que lo mostraron mientras aseguraba a Pratu Handika Novaldo durante una manifestación en Palembang el domingo (31/8) al amanecer.

El miembro de TNI del Batallón de Caballería se aseguró alrededor de la estación de servicio Demang Lebar Daun, ciudad de Palembang, por supuestamente involucrado en disturbios en la oficina de DPRD y la oficina de Ditlantas el domingo por la mañana.

Pratu Handika Novaldo es conocido por estar de vacaciones del entrenamiento de cuadros de artes marciales militares cuando se asegura.

Susnadi agregó que hubo un malentendido durante la acción del grupo de pandillas de motocicletas que dañó el puesto de policía y el edificio DPRD South Sumatra.

Hizo hincapié en que la acción se debió puramente a malentendidos en el campo.

«Nos disculpamos por este incidente. No hay indicios de la participación de Pratu Handika en destrucción o quema», explicó

Anteriormente, un video de 19 segundos era viral en las redes sociales. La grabación mostró que Kombes Pol Susnadi junto con los miembros de Brimob aseguraron a un joven en negro que luego se sabía que era miembro del TNI. El joven había mostrado una tarjeta de identificación de miembros militares (KTA). (Hormiga)