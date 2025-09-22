Danpuspom Tni Verifique la preparación del tráfico y el estacionamiento antes del 80 aniversario en Monas, 140 mil soldados están listas para bajar

Yakarta, Viva -Mememación del 80 aniversario del Ejército Nacional de Indonesia (TNI) que se llevará a cabo en el área del Monumento Nacional (Monas), Yakarta, el domingo 5 de octubre de 2025 ciertamente atraerá la atención pública. Se prevé que miles de tropas, cientos de vehículos de combate, al público en general se derramen alrededor de Monas.

Leer también: Danpuspom Tni asegura que dos soldados involucraron al banco Kacab Kacab sentenciado, se incrementará



Anticipando esto, comandante del Centro de la Policía Militar (Danpuspom) Tni, mayor general Yusri Nuryanto, cayó directamente para verificar la preparación del tráfico y la supervisión de estacionamiento.

El lunes 22 de septiembre de 2025, Yusri dirigió la manzana de la preparación del grupo de trabajo de Walakri Aniversario de TNI En monas. A la Apple asistieron representantes de la Policía Militar del Ejército de Indonesia, AL, AU, Metro Jaya Regional Police, Satpol PP, a la Agencia de Transporte DKI Jakarta.

Leer también: El TNI es ordenado para el uso de sirenas y estribas solo para ambulancias, Danpuspom: Commander solo no usa



«Veo la preparación de los ojos y el espíritu de su presencia aquí. Estoy seguro de que estamos listos para apoyar y llevar a cabo las tareas que llevaremos a cabo en el futuro», dijo Yusri, el lunes 22 de septiembre de 2025, según lo citado por Antara.



Enmemoración de ensayo limpio del 79 aniversario del TNI en Silang Monas, Yakarta

Leer también: Danpuspom llama a los soldados de TNI en OJOL para hacer las paces, pero más investigaciones



Anticipar atascos y estacionamiento ilegal

Al reflexionar sobre la experiencia del año anterior, los atascos y el estacionamiento ilegal son un problema importante durante el aniversario de TNI. Por esta razón, Yusri enfatizó que su partido había coordinado con el Departamento de Transporte, la Dirección de Tráfico y Satpol PP para que el problema pudiera minimizarse.

«De hecho, la evaluación del año pasado todavía ocurrió congestión, por lo que a partir de la evaluación del año pasado, perfeccionemos lo que fue el obstáculo el año pasado. Con suerte, esta actividad puede funcionar sin problemas, de manera segura y ordenada», dijo.

Según Yusri, solo un atasco de tráfico puede tener un impacto en otros caminos alrededor de Monas. Por lo tanto, preguntó a todo el personal a cargo de llevar a cabo la seguridad lo mejor posible.

140 mil tropas y 152 Ranpur desplegados

En el 80 aniversario del TNI esta vez, se desplegarán alrededor de 140 mil soldados. Además, hasta 152 vehículos de combate (Ranpur) también animarán el evento en Monas.

«Le ruego que cada individuo sea responsable de lo que llevaremos a cabo», dijo Yusri.

Para apoyar la seguridad del tráfico y el estacionamiento, alrededor de 800 personal conjunto con 20 unidades de vehículos Kawal, ambos vehículos de dos ruedas y cuatro ruedas.

«Para la seguridad veremos la frecuencia de las actividades masivas o no aquí. Si de hecho es masivo, todo estará lleno de juego, pero si todavía es parcial, usamos de acuerdo con sus necesidades», dijo Yusri.