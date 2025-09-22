Danpuspom Tni asegura que dos soldados involucraron al banco Kacab Kacab sentenciado, se incrementará

Yakarta, Viva – El caso del secuestro de la cabeza de la sucursal (Kacab) del asistente de uno de los bancos en el centro de Yakarta que llevó al asesinato comenzó a ingresar a la nueva fase. Dos soldados TNI El ejército sospechoso de estar involucrado en el caso atroz será procesado por ley para tribunal militar.

Leer también: El TNI es ordenado para el uso de sirenas y estribas solo para ambulancias, Danpuspom: Commander solo no usa



Comandante del Centro de la Policía Militar (Danpuspom) Tni, mayor general Yusri Nuryanto, enfatizó que su partido no toleraría actos contra la ley de sus miembros. Se aseguró de que los dos soldados involucrados fueran castigados de acuerdo con las reglas.

«Ha sido manejado por Pomdam (Policía Militar de Kodam) Jaya. Entonces, la orden del liderazgo del proceso está de acuerdo con la ley aplicable», dijo Yusri en Yakarta, el lunes 22 de septiembre de 2025, estaba sentado Antara.

Leer también: Danpuspom llama a los soldados de TNI en OJOL para hacer las paces, pero más investigaciones



«Para otros soldados, nadie está involucrado, mientras que solo dos personas están involucradas», continuó.

Dos soldados TNI eran sospechosos

Leer también: DPR insta a tni estrictas sanciones para soldados en Ojol en Pontianak



Anteriormente, la Policía Militar de Kodam Jaya había nombrado a dos soldados del ejército sin escrúpulos con las iniciales N y FH como sospechosos. Ambos supuestamente secuestraron a MIP (37), jefe de un submarino de uno de los bancos en el centro de Yakarta, junto con otros sospechosos civiles.

En una conferencia de prensa el martes 16 de septiembre de 2025, el comandante de la policía militar de Kodam Jaya, el coronel CPM, Donny Agus Priyanto, explicó que los dos soldados recibieron recompensas de hasta RP100 millones para realizar un secuestro.

Irónicamente, el día después de ser secuestrado, la víctima fue encontrada muerta en el área de Bekasi, West Java. En el momento del incidente, los dos soldados no estaban presentes sin permiso (thti) de la unidad.

Será juzgado en un tribunal militar

El jefe del Servicio de Información del Ejército, el general de brigada Wahyu Yudhayana, aseguró que este caso pronto sería llevado a la corte militar y juzgada abiertamente.

«Las etapas son que todavía están examinando como sospechosos de la policía militar. Después de ser completado, el archivo se transferirá al auditor, luego al tribunal militar que se celebra abiertamente», dijo Wahyu en Yakarta, el sábado 20 de septiembre de 2025.

Wahyu enfatizó que la responsabilidad de este caso es personal. «La responsabilidad del caso es personal porque ambos dejan las unidades sin permiso. Aunque en las primeras etapas se cuestionan varios superiores, el proceso legal adicional es completamente responsabilidad del personal individual», dijo.