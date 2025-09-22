Danpuspom llama a los soldados de TNI en OJOL para hacer las paces, pero más investigaciones

Yakarta, Viva – Comandante del Centro de la Policía Militar (Danpuspom) TNI El mayor general Yusri Nuryanto dijo que el soldado de TNI con las iniciales Letda AF había hecho las paces con un taxista de motocicleta en línea (ojol) En la ciudad de Pontianak que supuestamente superó, pero la investigación continuó.

Leer también: DPR insta a tni estrictas sanciones para soldados en Ojol en Pontianak



«Ambas partes han hecho las paces, pero el proceso de investigación continuó, continuó», dijo Yusri respondiendo la pregunta Entre en Yakarta, lunes.

Danpuspom confirmó la existencia de un incidente de miembros de TNI golpeó a un conductor de OJOL en Pontianak, West Kalimantan, la semana pasada. Sospechaba que el incidente ocurrió porque el soldado fue transportado por emociones en la carretera.

Leer también: Estado lleno de gente reconoció a Palestina por delante de la Asamblea General de la ONU





Los miembros sin escrúpulos de TNI llegaron a uno de los Ojols en Pontianak

«Los perpetradores en esto son posibles, sí, esto está sucediendo en el camino, tal vez debido a las emociones o cualquier cosa, así que sucede paliza. De hecho, no puede serlo ”, dijo.

Leer también: La respuesta gojek sobre el incidente de Ojol fue derrotada por soldados de TNI en Pontianak



No justificó las acciones del soldado TNI. Por lo tanto, apeló a las filas para evitar malentendidos con la comunidad que condujo a actos de violencia.

«También hemos recordado, sí, a menudo el Dansat (comandante de la unidad) recuerda a sus miembros que eviten la diferencia de comprensión con la comunidad. Eso es lo que hemos llevado a cabo hasta ahora», dijo.

Anteriormente, el subdirector de información de Kodam XII/Tanjungpura, el teniente coronel de Infantería, Aguung W. Palupi, dijo que la Policía Militar de Kodam (Pomdam) XII/Tanjungpura procesaría AF Letda hasta el juicio militar.

«El proceso legal continuará hacia la corte militar. Confíemos completamente el mecanismo prevaleciente», dijo Agung en Sungai Raya, West Kalimantan, domingo 21 de septiembre de 2025.

Agung dijo que el caso de paliza que ocurrió en Jalan Seruni, Panglima Aim, Pontianak Oriental, había sido manejado de acuerdo con el procedimiento. Le pidió al público que respetara el proceso legal en curso.

Explicó que el incidente ocurrió el sábado 20 de septiembre a las 14.00 WIB. Después del incidente, docenas de colegas de Ojol llegaron a la sede de Pomdam XII/Tanjungpura para pedir responsabilidad.

«Nos movimos rápidamente, los perpetradores fueron asegurados de inmediato», dijo.

Según los resultados del examen inicial, Letda AF entró en pánico porque quería llevar a su hijo enfermo al hospital. En ese momento, el automóvil que conducía había tocado a la víctima para que desencadenara las emociones hasta el final de la paliza.

«Los perpetradores tienen prisa y frenética. Su hijo está enfermo en el automóvil. Hay un pequeño incidente en el camino, luego las emociones alcanzaron su punto máximo hasta que ocurrió la paliza», dijo Agung.

La investigación continúa asegurando una cronología integral. Según Agung, el proceso legal todavía se lleva a cabo como una forma de firmeza TNI para mantener las reglas para sus miembros. (Hormiga)