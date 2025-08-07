Danpaspamres enfatizó que las tropas tuvieron que «cero error» durante el 80 aniversario de la República de Indonesia

Yakarta, Viva – Comandante Paspampres (Y Paspampres), El mayor general Edwin Adrian Sumantha le recordó a su personal que no cometiera errores o cero error mientras realizaba sus deberes seguridad El presidente en el 80 aniversario de la República de Indonesia el 17 de agosto de 2025.

Esto fue confirmado por el mayor general Edwin mientras lideraba la manzana del título de tropas para verificar la preparación de la seguridad de Paspampres en el 80 aniversario de la República de Indonesia.

Explicó que la conmemoración del aniversario de la República de Indonesia fue una agenda estatal con alta complejidad, a la que asistió el presidente, vicepresidente, invitados al estado y otros funcionarios estatales de alto riesgo, además de ser transmitidos a nivel nacional e internacional.

«Esta agenda nacional de alto riesgo requiere que Paspampres trabaje profesionalmente, pero siga siendo humanista, y se mantenga rápido al principio de error cero, no hay un más mínimo espacio para negligencia porque el más mínimo error tendrá un impacto nacional y contra el Marwah de la nación», dijo en un comunicado de prensa recibido por Viva, citado el jueves 7 de agosto de 2025.

El mayor general Edwin también exigió que todos los soldados de Paspampres pudieran comprender el campo de la asignación, dominar los puntos cruciales con detalles y superar rápidamente todas las amenazas potenciales de manera rápida y medible.

También enfatizó que los soldados de Paspampres obedecían el SOP aplicable. También se les pidió a los comandantes de la unidad que siempre verifiquen en capas y holísticas para asegurarse de que todos los soldados entiendan y dominen sus deberes y cumplan con sus deberes con total responsabilidad.

En la manzana, el general general Edwin también examinó una variedad de las principales herramientas del sistema de armas (equipo de defensa) y todas las unidades de Paspampres que estarían involucradas en la obtención del 80 aniversario de la República de Indonesia.