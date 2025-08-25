Danny Trejo, John Legizamo, Liza Colón-Zayas

Danny Trejo, la película independiente «Bob Trevino le gusta», protagonizada por John Leguizamo y Barbie Ferreira, y «The Bear» Breakout Liza Colón-Zayas estuvieron entre los ganadores en el 40º anual anual Premios Imagen.

Los premios Imagen, que honran a los creadores, artistas y artistas latinos en 27 categorías en cine, transmisión y televisión, se celebraron el viernes por la noche en Beverly Hilton en Beverly Hills.

«Bob Trevino le gusta» dominó las categorías de películas, con el drama que agradaba a la multitud recogiendo el mejor premio cinematográfico, así como los premios al mejor actor y actriz para Leguizamo y Ferreira, respectivamente. Los premios en funciones de apoyo fueron para Benjamin Bratt («Millers in matrimonio») y Sasha Calle («en Swift Horses»), mientras que Fede Álvarez obtuvo el premio al Mejor Director por «Alien: Romulus».

En las categorías de televisión, «The Last of Us» de HBO ganó la Mejor Serie Drama, mientras que «Land of Women» de Apple TV+y «Y Llegaron de Nocche» de VIX empataron a la mejor serie de comedia. Los ganadores en funciones incluyeron a Colón-Zayas, la estrella de la «Life List» Sofía Carson, el destacado de «The Last of Us» Gabriel Luna y la estrella de «The Lincoln Lawyer» Manuel García-Rulfo. La serie de History Channel de Trejo, «Mysteries, desencadenado», fue nombrada mejor variedad o reality show.

Dailyn Rodríguez, productor ejecutivo y co-showrunner del «The Lincoln Lawyer» de Netflix, aceptó el premio al escritor Norman Lear de la organización. El premio especial reconoce el talento creativo sobresaliente de ascendencia latina que se ha destacado en televisión o cine y una representación cultural auténtica avanzada y es nombrado en honor al legendario productor de televisión y cofundador de Imagen Norman Lear, quien, en 1985, ayudó a establecer la organización para alentar y reconocer las representaciones positivas de los latinos en los medios de comunicación.

Darilyn Rodríguez acepta el Premio del escritor de Norman Lear durante los 40º Premios Anuales de Imagen.

Alberto Rodríguez

Rodríguez, un galardonado escritor, productor y showrunner, también conocido por su trabajo en «Ugly Betty», «The Glades», «The Night Shift» y «Queen of the South», se unieron a un prestigioso grupo de homenajeados pasados, incluidos Peter Murrieta, Gloria Calderón Kellett, Leguizamo, Lisa Loomer, Fred Armisen, Ligiah Villisen, Ligiah Villisen, Ligiah Villisen, Ligiah Villisen. Leschin.

Gustavo Dudamel, compositor de renombre internacional y director musical de la Filarmónica de Los Ángeles, fue honrado con el Premio del Presidente de Imagen en reconocimiento de sus contribuciones musicales y su papel en la Orquesta Juvenil Los Ángeles (YOLA). Establecido en 2007, Yola proporciona instrumentos gratuitos, capacitación musical y apoyo académico a estudiantes de 6 a 18 años de comunidades de bajos ingresos.

Los Premios Imagen de este año se emitirán en PBS el miércoles el 1 de octubre a las 9 pm (PST) durante el Mes Heritage Hispano.

Vea a continuación la lista completa de ganadores:

LARGOMETRAJE

Mejor largometraje

«Bob Trevino le gusta» (términos de Laymon, cinco por ocho producciones, intuición púrpura, entretenimiento de arte, innumerables imágenes)

Mejor director

Fede Álvarez, «Alien: Romulus» (Studios del siglo XX)

Mejor actor

John Legizamo, «A Bob Trevino le gusta» (términos de Laymon, cinco por ocho producciones, intuición púrpura, entretenimiento de arte, innumerables imágenes)

Mejor actriz

Barbie Ferreira, «A Bob Trevino le gusta» (términos de Laymon, cinco por ocho producciones, intuición púrpura, entretenimiento de arte, innumerables fotos)

Mejor actor de apoyo

Benjamin Bratt, «Millers in matrimonio» (Marlboro Road Gang Productions)

Mejor actriz de reparto

Sasha Calle, «En Swift Horses» (Ley Line Entertainment, First Gen Content, Cor Cordium Dan Corp, Longitud de onda)

Danny Ramírez en la alfombra roja en el 40 ° Premios Anual de Imagen.

Alberto Rodríguez

Gina Rodríguez y Jharrel Jerome presentan un premio durante la ceremonia.

Alberto Rodríguez

MÚSICA

La mejor composición musical para cine o televisión

Gustavo Santaolalla, «The Last of Us» (HBO | Max; HBO en asociación con Sony Pictures Television Studios, PlayStation, Naughty Dog, Word Games y Mighty Mint)

La mejor supervisión musical para cine o televisión

Javier Nuño y Joe Rodríguez, «Acapulco» (Apple TV+; Lionsgate Television / 3pas Studios / The Tannenbaum Company para Apple)

Kenny Ortega se presenta durante la ceremonia.

Alberto Rodríguez

Edward James Olmos saluda a la presidenta y fundadora de Imagen Helen Hernández durante la ceremonia.

Alberto Rodríguez

Helen Hernández de Imagen, Dolores Huerta y Hilda Solis posan en el escenario con un premio especial.

Alberto Rodríguez

TELEVISIÓN

Mejor serie dramática

«The Last of Us» (HBO | Max; HBO en asociación con Sony Pictures Television Studios, PlayStation, Naughty Dog, Word Games y Mighty Mint)

Mejor serie de comedia – ATAR

«Land of Women» (Apple TV+; Bambú Producciones / Hyphenate Media Group en asociación con Apple)

«Y llegaron por la noche» (Vix; 3pas Studios, Visceral)

La mejor película especial o de televisión

«Voces: American Historia: The Untold History of Latinos» (PBS; NGL Studios, Latino Public Broadcasting, The Wnet Group, ITVS)

Mejor director

Alonso Ruizpalacios, «Andor» (Disney+; Lucasfilm Ltd.)

Mejor actor – Drama

Manuel García-Rillo, «The Lincoln Lawyer» (Netflix; A+E Studios)

Mejor actriz – Drama

Sofia Carson, «The Life List» (Netflix; Netflix presenta una producción de Productions 3dot)

Mejor actor de apoyo – Drama

Gabriel Luna, «The Last of Us» (HBO | Max; HBO en asociación con Sony Pictures Television Studios, PlayStation, Naughty Dog, Word Games y Mighty Mint)

Mejor actriz de reparto – Drama

London García, «NCIS: Origins» (CBS Studios y Paramount+; J. Bird, Ceci Bear Productions y Wings Productions)

Mejor actor – Comedia

Brian Jordan Álvarez, «Profesor de inglés» (FX en Hulu; FX Productions)

Mejor actriz – Comedia

Camila Pérez, «Acapulco» (Apple TV+; Lionsgate Television / 3pas Studios / The Tannenbaum Company para Apple)

Mejor actor de apoyo – Comedia

Rafael Cebrián, «Acapulco» (Apple TV+; Lionsgate Television / 3pas Studios / The Tannenbaum Company para Apple)

Mejor actriz de reparto – Comedia

Liza Colón-Zayas, «El oso» (FX en Hulu; FX Productions)

Mejor actor joven

Brice González, «López vs López» (NBC; Universal Television, una división de Universal Studio Group en asociación con Mohawk Productions, Travieso Productions, Mi Vida Loba y 3 Artes)

Melissa Fumero y Stephanie Beatriz en la alfombra roja.

Alberto Rodríguez

Mayan López y Julian Works presentan un premio durante la ceremonia.

Alberto Rodríguez

El mejor actor de voz en off

Natalia Del Riego, «Recuerde Us» (100 volcanes, Academia Antigravity, Kojtanchanej Productions, Oculotl Productions, Street Ahead Productions, Dinamita Animació))

Mejor variedad o reality show

«Misterios desenterrados con Danny Trejo» (Historia; A+E Factual Studios Group para The History Channel)

Mejor programación juvenil

«Dora» (Nickelodeon; Nickelodeon Animation Studios y Pipeline Studios)

Mejor documental

«The Amazonas de Yaxunah» (ESPN)

Mejor programa informativo

ABC News Studios – «Latinos en Hollywood: poseer nuestro destino» (ABC News; ABC News Studios)

Mejor cortometraje

«Recuerda Us» (100 volcanes, Antigravity Academy, Kojtanchanej Productions, Oculotl Productions, Street Alejes Productions, Dinamita Animación)