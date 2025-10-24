Danny McBride sobre el documental de producción ejecutiva ‘¿El hombre que salva el mundo?’

Cuando Gabe Polsky presentó su último documental, «¿El hombre que salva el mundo?» Para los principales streamers, no estaban interesados.

«Hice un chisporroteo y se lo llevé a todos los sospechosos habituales», dice Polsky. “Para ellos, parecía que estaba demasiado lejos”.

La película de 85 minutos, que gira en torno a Patrick McCollum, un excéntrico activista por la paz de 75 años que cree que ha sido elegido por una antigua profecía para ayudar a unir a las tribus indígenas de América del Sur para salvar el Amazonas y el planeta de la ruina ambiental, es innegablemente surrealista. Incluso Polsky se mostró inicialmente escéptico con respecto a McCollum, un capellán ordenado que, antes de facilitar la paz en países de todo el mundo, sirvió como capellán de prisión tanto para Charles Manson como para los hermanos Menéndez y diseñó joyas para miembros de la familia real británica.

El productor Doug DeLuca le presentó a Polsky a McCollum en 2023.

«Doug conoce a algunas personas locas en este mundo y dijo: ‘Mira. Escuché esta historia. Es realmente una locura, pero creo que tal vez deberías hablar por teléfono y escuchar a este tipo», dice Polsky. «Lo hice, y de inmediato pensé que este tipo estaba loco».

A pesar de sus dudas iniciales, Polsky (“Ejército Rojo”) finalmente decidió seguir a McCollum en su intento de cumplir la profecía.

«Realmente no tenía nada que perder excepto mi tiempo», dice Polsky.

El director aparece en el documental y a menudo expresa su escepticismo, lo que crea una dinámica de tira y afloja entre él y McCollum. Justo cuando a Polsky le resulta imposible no sentirse parte de la farsa de un lunático, aparece Jane Goodall.

«Puedo decir honestamente que Patrick es una de las personas más extraordinarias e inspiradoras que he tenido la suerte de conocer y contar como un verdadero amigo», dice Goodall en la película.

«Jane fue absolutamente revolucionaria», dice Polsky. «Sabía que sería muy difícil que esta película funcionara si no la tuviera porque su historia es increíble».

Decir que “¿El hombre que salva al mundo?” es gracioso es un eufemismo. Es un divertido estudio de personajes que aborda cuestiones medioambientales. Pero a pesar de ser ese raro documental que combina humor con urgencia, la incapacidad de Polasky para encontrar un distribuidor convencional ha dificultado encontrar una audiencia para la película. Entonces, el director preguntó a algunos pesos pesados ​​de Hollywood, entre ellos Peter Farrelly, Danny McBride y David Gordon Greenpara ayudar a correr la voz sobre su documental al firmar como productores ejecutivos.

«Danny y yo estábamos viendo cortes y dijimos, esto es increíble. ¿Cómo podemos encontrar un hogar para este documental, sabiendo que tiene un espíritu único y una cualidad excéntrica que no necesariamente marca la casilla de un documental deprimente típico de un festival de cine», dice Green. «Es algo diferente, y eso es lo que a nuestra empresa le encanta apoyar».

McBride dijo que él y Green’s Rough House Pictures, que fue productor ejecutivo del documental de HBO de 2023 «Telemarketers», intentan defender a los cineastas con voces en las que creen.

«Si, curiosamente, nuestra participación puede ayudarlos a llegar a una audiencia más amplia, sentimos que es nuestro deber participar y echar una mano siempre que podamos», dice McBride.

En julio, Area 23a, la compañía conocida por distribuir el documental de 2019 “Fantastic Fungi”, firmó para realizar un lanzamiento híbrido de “The Man Who Saves the World?” El 17 de octubre, la película inició una presentación teatral que califica para premios en Los Ángeles.

«El documental es un gran viaje y es esperanzador», dice Farrelly. «Esa es la razón principal por la que quería participar en esta película. Es una visión tan esperanzadora, y eso es lo que necesitamos ahora».

“¿El hombre que salva al mundo?” ahora se proyecta en estreno limitado en los cines, comenzando por Nueva York.