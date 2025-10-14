Danielle Fishel organiza la reunión de ‘Boy Meets World’ en ‘Dancing With the Stars’

El «El chico conoce al mundoEl elenco se reunirá nuevamente para apoyar a Topanga.

Durante la noche de dedicación del martes en “Bailando con las estrellas» Danielle Fishel bailará el tema principal de la exitosa comedia en un número en honor a William Daniels, quien interpretó al Sr. George Feeny.

El lunes, Fishel compartido a través de Instagram que muchos miembros del elenco también estarán entre la audiencia, incluidos Will Friedle (Eric Matthews), Betsy Randle (Amy Matthews), William Russ (Alan Matthews), Trina McGee (Angela Moore), Bonnie Bartlett (Lila Bolander y la esposa de Williams), Matthew Lawrence (Jack Hunter) y Alex Désert (Eli Williams).

«¡El fabuloso grupo de personas que se unirán a mí en DWTS mañana para la noche de dedicación! Siento una responsabilidad abrumadora de ofrecer un baile de celebración lleno de alegría al hombre que es responsable de que MILES de personas se conviertan en maestros y que ha ayudado a criar a varias generaciones», subtituló Fishel en su Instagram. «Este baile es una dedicación de mi parte a Bill, pero represento a TODOS USTEDES que lo amaron y apreciaron a él y a su carrera durante tantas décadas. Desafortunadamente, @rider_strong está trabajando fuera de la ciudad, pero lo extrañaremos».

Fishel está bailando jive durante el episodio del 14 de octubre con su compañero, Pasha Pashkov. Daniels, de 98 años, se unirá al dúo en la rutina.

«Decirlo en voz alta parece una locura. Pero sí, podemos bailar el tema principal de ‘Boy Meets World’, el que todos conocéis y adoráis», compartió anteriormente en su podcast «Danielle With the Stars». «Estoy muy emocionado. Es realmente una dedicación a Bill y el papel que ha desempeñado en mi vida y el papel que ‘Boy Meets World’ ha desempeñado en mi vida. Realmente sentí que ‘Dancing with the Stars’ ha sido un segundo acto para mí en mi carrera y como intérprete».

Mencionó la gran inspiración que ha sido Daniels en su vida y para muchos miembros de la familia televisiva. Y añadió: «Poder decirle gracias y darle este tipo de plataforma para que reciba el amor que se merece va a ser muy memorable. Así que estoy muy, muy emocionada por eso. No puedo esperar».

“Boy Meets World” se emitió de 1993 a 2000. El elenco se reunió más tarde para un spin-off, “Girl Meets World”, que se emitió durante tres temporadas en Disney Channel de 2014 a 2017.

La noche de dedicación de “Dancing With the Stars” se transmite el martes a las 8 p.m., hora del Este. en ABC y Disney+ y está disponible para transmitir al día siguiente en Hulu.