Daniele Vicari habla de matar. Autobiografía de un asesino

En «Cansado de matar. Autobiografía de un asesino» [“Ammazzare stanca. Autobiografia di un assassino”]El director italiano Daniele Vicari busca la autobiografía explosiva del difunto Antonio Zagari, ex asesino del sindicato criminal calabriano ‘Ndrangheta.

«Me sorprendió que este hombre no cultivado e ignorante llegó a una conclusión más importante que todos los intelectuales, filósofos, periodistas o directores. En el momento en que matas a alguien a quien también te matas», le dice Variedad Antes del estreno de la película en Venecia.

Vicari descubrió el libro de Zagari hace muchos años.

«Menciono que es una ‘autobiografía de un asesino porque eso es lo que se dice a sí mismo:’ Soy un asesino ‘. Es su problema, el problema que ha definido toda su vida. [In the book] Miró su propia historia como si estuviera viendo una película. Me gustó eso, porque me permitió interpretar estos eventos de manera subjetiva ”.

El deseo de Zagari de dar forma a su propio destino en lugar de seguir el camino que se vio obligado a tomar, como un hijo de un jefe calabriano, se siente universal, enfatiza.

«También estamos encarcelados por tantas reglas. A veces se pueden cambiar, otras veces nos aplastan. Hay algo hermoso en ver a este hombre violento darse cuenta de que carece de lo más importante: la libertad».

Agrega: «No fue bien leído y, sin embargo, eligió el título del libro haciendo referencia a una de las novelas italianas más importantes de la posguerra,» Trabajo duro » [“Lavorare stanca”] por Cesare Pavese. Entendió, probablemente mientras estaba en la cárcel, que la escritura podría liberarlo en su lugar ”.

Protagonizada por Gabriel Montesi en el papel principal, unido por Vinicio Marchioni, Selene Caramazza y Andrea Fuorto, la película fue producida por Mompracem con Rai Cinema. Beta cine Maneja las ventas y debutan el clip exclusivo aquí:

Comenzando en la década de 1970, entre las protestas y los cambios sociales, «cansado de matar» permitió a Vicari mostrar un período de tiempo en que «el deseo de libertad se hizo muy fuerte».

«Los jóvenes de todo el mundo estaban pensando en la libertad y Antonio se dio cuenta de que no lo tenía. Su destino, sus orígenes, lo obligaron a hacer lo que estaba haciendo. Los psicoanalistas dicen que a veces tienes que» matar «a tu padre para seguir adelante. Pero, ¿cómo puedes matar a un padre que también puede matarte?»

En la película y el libro, todo su cuerpo comienza a reaccionar físicamente a su «trabajo», rebelando agresivamente contra él.

«Crecí en el campo, en las montañas. En cierto momento matamos a un cerdo, el mismo que solía alimentar, y su sangre me rechazó y me atrajo al mismo tiempo. Cuando Antonio escribe sobre ser un asesino que desarrolla esta repulsión por la sangre, incluso la suya … me hizo pensar que cada humano esconde algo misterioso dentro», dice Vicari.

Después de «Prima Che la Notte», en el que contó la historia de Giuseppe «Pippo» Fava, un periodista asesinado por el MafiaNunca quiso hacer «otra película de la mafia».

«No es algo en lo que me interese: estaba interesado en Antonio. Él es este samurai, un prisionero de sus propias reglas. Su historia dice algo sobre nuestra vida hoy, porque estamos siendo aplastados por muchas cosas: economía, política, conflictos internacionales. El problema es que no somos rechazados por la sangre».

Tras el viaje interno de Antonio llevó a Vicari a algunos lugares inesperados.

«Él habla de sus propias acciones como si describiera una película de gángsters. ¡Casi te hace reír! Hay ironía en ella, pero es una ironía morbosa. Fue su forma de lidiar con todo el dolor, toda la violencia. No sabe cómo distanciarse de eso. Entonces, ¿qué hace? Él bromea sobre la tragedia», revela.

«Estas personas son miserables, a pesar de que tienen ropa costosa, autos y un ejército entero a su disposición. Él lo dice explícitamente en el libro: no hay honor en este comportamiento. No hay honor en ser miembro de ‘Ndrangheta. Demolió, desde adentro, la misma organización que lo encarceló ”.

Zagari descubrió mucho: también ‘Ndranghetaes lenguaje codificado.

«Durante mi investigación, entendí que es una de las personas más odiadas por la mafia, porque no solo dio nombres. Reveló sus códigos secretos», dice Vicari.

«En las películas de gángsters, en ‘The Godfather’, el Hijo reemplaza al Padre y crea un imperio aún más grande. Antonio rechazó esta ‘herencia’. Además, traicionó no solo a su padre; traicionó a toda la organización. Ningún mafiosa nunca lo perdonaría».