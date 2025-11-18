Daniel Radcliffe escribió una carta al actor de ‘Harry Potter’ Dominic McLaughlin

Daniel Radcliffe reveló en “Good Morning America” que le escribió una carta directamente a Dominic McLaughlin después de que la estrella infantil fuera elegida como la nueva harry potter en el reinicio de la serie de televisión de HBO. Radcliffe siempre estará asociado con la franquicia después de interpretar a Harry en Warner Bros. Franquicia de ocho películas de 2001 a 2011. McLaughlin asumirá el papel principal en la serie de HBO junto a Arabella Stanton como Hermione y Alastair Stout como Ron.

«No diría que cualquiera que vaya a interpretar a Harry tenga que [reach out to me]»Pero conozco a algunas personas que trabajan en la producción», dijo Radcliffe sobre la serie de HBO. «Le escribí a Dominic y le envié una carta y él me respondió una nota muy dulce».

«No quiero ser un espectro en la vida de estos niños, pero solo quería escribirle para decirle: ‘Espero que lo pases muy bien, e incluso mejor que yo. Yo lo pasé muy bien, pero espero que tú lo pases aún mejor'», continuó Radcliffe. «Y lo hago, solo veo estas fotos de él y los otros niños y solo quiero abrazarlos. Parecen tan jóvenes. Simplemente los miro y digo: ‘Oh, es una locura que estuviera haciendo eso a esa edad’. Pero también es increíblemente dulce y espero que se lo estén pasando genial”.

El joven elenco de la serie “Harry Potter” de HBO también incluye a Lox Pratt (Draco Malfoy), Alessia Leoni (Parvati Patil), Leo Earley (Seamus Finnigan), Rory Wilmot (Neville Longbottom) y Amos Kitson (Dudley Dursley), entre otros. la bbc reportado en julio que Warner Bros. Studios Leavesden, la casa de producción de la serie, construyó una escuela temporal para que los jóvenes actores puedan continuar con sus estudios durante el rodaje durante la próxima década, ya que cada temporada del programa cubrirá uno de los libros de JK Rowling.

La serie “Harry Potter” debutará en HBO y HBO Max en 2027. Mire la entrevista completa de Radcliffe sobre “Good Morning America” en el video a continuación.