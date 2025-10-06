Daniel Jones reacciona a los Colts venciendo a los Raiders en la Semana 5

El Colts de Indianápolis‘La ofensiva desmanteló el Las Vegas Raiders‘Defensa en su victoria de 40-6 el 5 de octubre en Lucas Oil Stadium. A Daniel Jones no se le pidió que pusieran las responsabilidades ofensivas sobre sus hombros; Solo necesitaba hacer jugadas cuando se le preguntó, lo que hizo.

Jones completó 20 de 29 intentos de pase mientras registraba 212 yardas aéreas y dos touchdowns. Si bien estos son números llamativos, son sólidos como los primeros Gigantes de Nueva York El quarterback necesita llevar el balón a sus creadores de juego.

Después de la victoria desigual sobre la plata y el negro, Jones habló con Fox Sports y compartió sus pensamientos en la victoria.

«Creo que es cómo se desarrolló para nosotros», dijo Jones a The Outlet. «Creo que pescar en el juego pasado para comenzar, y luego, a medida que avanza el juego y nos desgastamos un poco, algunas de esas carreras explotan, y tenemos algunas carreras explosivas. Así que pensé que nos ejecutamos bien. Como dijiste, una gran victoria en el equipo y muchas fútbol complementario (…)

«Ha sido un buen comienzo para nosotros, y creo que estamos emocionados. Tenemos confianza como grupo, seguros de la ofensiva, en lo que podemos hacer. Creo que hemos sido buenos lanzándolo. Hemos sido buenos manejarlo. Creo que comienza mucho con los muchachos por adelantado y lo bien que han jugado. [have] Tengo que seguir creciendo, continuar progresando, pero estamos entusiasmados con nuestro comienzo «.

Las luchas de Geno Smith por el Asaltantes Continuar

Mientras Jones está feliz en Lo que vio del Pachos‘ofensa, lo mismo no puede dicho sobre Las Vegas. Smith completó 25 de 36 pases para 228 yardas, pero lanzó dos intercepciones, extendiendo sus luchas con pérdidas de balón.

Después de una victoria de la semana 1, el Silver y Black han caído cuatro juegos consecutivos, con el juego de Smith en el centro de las luchas. A pesar del tramo aproximado, el mariscal de campo veterano sigue confiando en que el equipo puede revertir el curso.

Después de la pérdida, Smith se dirigió a los periodistas, compartiendo el mensaje que está pasando al Asaltantes Locker Lights mientras el patín se extiende en otra semana.

«Creo que no salimos [strong]» Smith dijo después de la pérdida. «No ejecutamos la forma en que se supone que debemos [on offense/defense]. Esa es la realidad. Tenemos que arreglarlo; Tenemos que mejorar. Tenemos que ir a trabajar y resolverlo [as a team]. «

¿Pueden los Raiders seguir salvando su temporada 2025 de la NFL?

Smith también describió las formas en que Las Vegas podría cambiar su 2025 NFL Sazone antes de que se deslice más, si aún no lo ha hecho.

«Trabaja más duro, estudia más duro, estudia más tiempo, se unen, se convierte en un grupo más ajustado», agregó Smith. «Y creo que ya somos un grupo apretado, pero consiguió Para acelerar como grupo. Y los chicos tienen que encerrar. Quiero decir, es un difícil juego. Es un juego de un juego de un juego.

«Se enfrentarán a un equipo duro cada semana. Hombre, ese es el NFL. No habrá ningún juego fácil. Tenemos que tener en mente que vamos a salir y ganar el juego y lo haremos. Hasta que hagamos eso, tendremos los mismos resultados «.