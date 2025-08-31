Daniel Jones está listo para la Semana 1 a pesar de que los Colts escuchan el ruido

El Indianapolis Colts está entrando en la Semana 1 con un renovado sentido de esperanza y expectativa.

Daniel Jones llega como titular contra los Miami Dolphins el 7 de septiembre y Todos los ojos están sobre él Para ver cómo elevará la ofensiva de Shane Steichen más allá de lo que el equipo logró en las últimas dos temporadas.

Jones no es necesariamente un mariscal de campo de techo alto, pero es eficiente, seguro con el fútbol y está completamente comprometido con administrar el sistema, el último factor decisivo de la batalla QB1. Su habilidad para administrar juegos y limitar las pérdidas de balón le da a los Colts una presencia estable en el centro que les faltaba a veces con Anthony Richardson.

Fortalezas y limitaciones

La eficiencia y la precisión de Jones son incuestionables, pero la debilidad más notable es su renuencia a empujar la pelota campo abajo. A diferencia de Richardson, Jones favorece los lanzamientos más cortos y más fáciles para mantener la ofensiva en movimiento en pequeños incrementos.

John Kosko de Pro Football Focus destacó esta limitación.

«Si bien esta también es la debilidad de Goff, la falta de juego de Jones es un extremo aún más grande. Tiene 26 grandes lanzamientos combinados en las últimas cuatro temporadas. Jones ganó el trabajo inicial de los Colts en esta temporada baja, y debería hacer un buen trabajo manteniendo la ofensiva bajo programación en comparación con Richardson, pero su falta de habilidad para jugar podría ser un problema para el equipo en 2025.» «»

Jones mantendrá la ofensiva a tiempo y reducirá las pérdidas de balón, pero las amenazas profundas como Alec Pierce pueden ver menos oportunidades para estirar el campo. Richardson es ampliamente reconocido por su habilidad de juego, pero Jones ganó el trabajo inicial debido a la consistencia y la toma de decisiones.

Ahora que la oportunidad es suya, debe demostrar que no solo puede manejar juegos, sino también ayudar a los Colts a superar un techo de ocho o nueve victorias. El éxito esta temporada podría remodelar la conversación de mariscal de campo en Indianápolis y obligar a la oficina principal a considerar el futuro de Richardson más a fondo.

La primera prueba de Jones y el camino por delante

Los fanáticos deben anticipar un más controlado y ofensa metódica de los Colts con Jones. Habrá menos lanzamientos profundos y de alto riesgo, pero unidades más consistentes que mantienen la pelota en movimiento y la defensa fuera de balance.

La capacidad de Jones para leer defensas, proteger el fútbol y tomar decisiones rápidas será vital, especialmente temprano en la temporada, mientras que construye química con Michael Pittman Jr. y el resto del cuerpo receptivo.

Si Jones puede combinar SteadY Gestión del juego Con grandes jugadas, los Colts pueden exceder las expectativas en 2025.

La semana 1 contra Miami es más que otro abridor de temporada regular; Es un palo de medición para qué tan bien Jones puede adaptarse al sistema de los Colts y maximizar el potencial de la lista.

Entra en el año sabiendo que se espera la consistencia, los errores se magnificarán y su capacidad para integrar los disparos verticales en un plan de juego seguro definirá el éxito. Indianápolis está apostando a que la experiencia y el enfoque de Jones pueden proporcionar la estabilidad que el equipo necesita para competir en la AFC Sur y más allá.

Con la ofensiva en sus manos, la campaña 2025 de Jones podría ser un punto de inflexión para el futuro de los Colts, dando forma tanto a la temporada como al panorama de mariscal de campo a largo plazo en Indianápolis.