Daniel Jones de Colts es nuevo Saquon Barkley

La temporada pasada el Gigantes de Nueva York Corriente perdido Saquon Barkley hacia Filadelfia Eagles Y pasó a tener una temporada de 2,000 yardas y obtuvo un título de Super Bowl. Si bien el campeonato probablemente no esté sucediendo, Daniel Jones Podría ser el próximo Barkley.

El Colts de Indianápolis vencer a Titanes de Tennessee 41-20 el domingo y ahora están 3-0 y lideran la AFC Sur. Jones fue un modesto fallecimiento de 18-25 para 228 yardas y un touchdown, pero ha sido increíblemente eficiente y aún no ha lanzado una intercepción esta temporada.

Los fanáticos de los Gigantes no pueden estar demasiado emocionados por esto, ¿verdad?

Dan Graziano de ESPN reconoce que esta es una reacción exagerada, pero se pregunta si Jones debería estar en la conversación de MVP.

«Durante las primeras dos semanas, Jones-El mariscal de campo del proyecto de recuperación Los Colts firmaron para competir con la ex selección del draft número 4 Anthony Richardson Sr. por su trabajo de mariscal de campo titular, ocupó el segundo lugar en la NFL en yardas aéreas, primero en yardas por intento, sexto en total QBR y tuvo tres touchdowns por tierra en la parte superior de todo eso». Graziano escribe. «Lo mantuvo rodando, completando 18 de 25 pases para 228 yardas en una victoria desigual más centrada en Jonathan Taylor sobre los Titanes».

Graziano cree que Daniel Jones parece un jugador nuevo

Jones tiene una línea de estadísticas muy un-Jones en tres juegos en 2025. Ha completado el 71.6% de sus pases para 816 yardas y tres touchdowns para una calificación de pasador de 111.7. Vuelva a leer eso.

«Jones parece un tipo diferente», escribe Graziano. «Después de pasar 7 por 9 para 130 yardas y un touchdown en los pases lanzados al menos 10 yardas en el campo el domingo, ahora está completando el 65% de tales lanzamientos esta temporada. Completó el 50% de ellos en sus primeras seis temporadas en la liga. El victoria del domingo mejoró el récord de Indy a 3-0, tres juegos completos por delante de los dos tiempos de la AFC South Campeón (aunque solo un juego de los Jagus.

Levanta la mano si vio venir esto. De acuerdo, son solo tres juegos, pero los Colts estaban luchando solo para encontrar un mariscal de campo titular esta temporada baja. A través de OTA y el campamento de entrenamiento, el equipo todavía estaba decidiendo entre Jones y el ex No. 4 Overal Draft Pick Anthony Richardson. Quién sabe lo que Richardson habría hecho (no esto), pero no podría ser mejor que 3-0.

Daniel Jones dirigiendo una ofensiva que ha pateado una vez

En la victoria del domingo, los Colts golpearon por primera vez toda la temporada. A través de tres juegos, las ofensas de Jones solo han patado la pelota una vez. Eso es bastante loco para cualquier mariscal de campo, y mucho menos uno que esencialmente se quedó para muerto en la NFL.

«Los Colts se han desplomado una vez en lo que va de la temporada», concluye Graziano. «Han anotado en el 77% de sus posesiones ofensivas, la marca más alta para cualquier equipo en sus primeros tres juegos en las últimas 45 temporadas. Si los Colts terminan ganando su división, algo que no han hecho desde 2014, cuando Chuck Pagano fue su entrenador y Andrew Luck fue su mariscal de campo y Jones sigue jugando así en el entrenador Shane Steichen, esta última vez que no es la última vez que vaya a escuchar a alguien que va a escuchar sobre Jones de Jones.

Las probabilidades de que Jones esté en la discusión de MVP incluso dentro de tres semanas parecería absurdo. Pero, las cosas más extrañas han sucedido. Candidato a MVP? No. ¿Jugador de regreso del año? Mucho mejor oportunidad.

De todos modos, los fanáticos de los Gigantes tienen que estar pensando: «No otra vez».

«Tengo un respeto completo por lo que Jones está haciendo, y creo que es sostenible hasta cierto punto», concluye Graziano. «La fórmula de los Colts no se siente muy diferente de la que los Gigantes emplearon cuando llegaron a los playoffs con Jones como mariscal de campo en 2022. Este equipo de los Colts probablemente tiene una mejor lista que ese equipo de Giants. Pero es demasiado temprano para este tipo de charla».