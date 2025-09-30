Daniel Ek renunciará como CEO de Spotify

Spotify fundador Daniel Ek está terminando formalmente su mandato como CEO del gigante de transmisión de audio.

A partir del 1 de enero de 2026, EK «hará la transición» al cargo de presidente ejecutivo de Spotify, dijo la compañía el martes. En ese momento, Gustav Söderström, actualmente copresidente y director de productos y tecnología, y Alex Norström, copresidente y director comercial, se convertirán en el co-CEO de Spotify. Söderström y Norström informarán a EK y ambos también servirán en la junta directiva de la Compañía (sujeto a la aprobación de los accionistas).

Según la compañía, el cambio ejecutivo «formaliza cómo Spotify ha operado con éxito desde 2023 con los copresidentes en gran medida liderando el desarrollo estratégico y la ejecución operativa de Spotify». Como presidente ejecutivo, el papel de EK «reflejará más estrechamente una configuración del presidente europeo», donde supervisará la asignación de capital y alcanzará el futuro y la estrategia a largo plazo para Spotify mientras continúa brindando apoyo y orientación a su equipo senior.

«Siempre creí que Spotify podría desempeñar un papel importante en la revolucionar la escucha en todo el mundo, y con más de 700 millones de usuarios, realmente hemos trazado un nuevo curso que trae creatividad a todos los rincones del mundo», dijo Ek en un comunicado. «En los últimos años, he entregado una gran parte de la gestión diaria y la dirección estratégica de Spotify con Alex y Gustav, que han dado forma a la compañía desde nuestros primeros días y ahora están más que listos para guiar nuestra próxima fase. Este cambio simplemente coincide con los títulos de cómo ya operamos».

Woody Marshall, director independiente principal de la Junta de Spotify, dijo: «La junta ha estado trabajando estrechamente con Daniel sobre la evolución de la estructura de liderazgo de Spotify durante varios años. Tenemos una tremenda confianza en Alex y Gustav a medida que avanzan en estos roles. Cada uno de ellos más de 15 años con la compañía y hemos sido instrumentales en impulsar nuestro éxito y permitir que Spotify vaya a nuestra industria. Administración y tutoría a los Co-Ceos a medida que la compañía continúa innovando y escala «.

El nuevo co-CEO dijo en una declaración conjunta: «Hemos trabajado juntos mucho tiempo y hemos visto Spotify a través de muchos capítulos diferentes. Hace casi tres años, cuando entramos en nuestros roles como copresidentes, cobramos a nuestros equipos de los equipos de que se centren sin servicio en la construcción de la mejor y más valiosa experiencia disponible en cualquier lugar y esa ambición no ha cambiado. Tendremos la asociación completa de Daniel y el apoyo continuo «.