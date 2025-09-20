Daniel Domenjo, nuevo CEO de Movistar Plus, presenta una hoja de ruta

«Mucha gente viene a la oficina y pregunta: ¿Qué pasa con estos nuevos carteles? Quería crear un poco de contacto humano». Daniel Domenjóel nuevo CEO de Movistar Plus+El mayor servicio nacional de PayTV/transmisión de España, explica al comienzo de una entrevista con VariedadEl primero después de haber sido nombrado Movistar Plus+ CEO en marzo.

Nadie podría acusar a Domenjó por falta de contacto humano.

Afable, agradable, habla rápido en español y es cortésmente consciente de eso, preguntando si debería hablar más lento. Explica por qué ha colgado en su oficina en Tres Cantos, un viaje en automóvil de 25 minutos al norte de Madrid, un póster de «No Tenéis Ni **** Idea», un bio documento de miniserie altamente personal sobre Luis Enrique, el gerente de Soccer PSG de Paris Soccer. Es «una declaración de principio, audaz, inmutada, disruptiva», se entusiasma.

Domenjó es igualmente abierto y está dispuesto a hablar extensamente sobre su visión estratégica para Movistar Plus+.

Netflix es muy activo en España y ha llevado espectáculos y películas en español al mundo. El país tiene potencias de producción globales ambiciosas como MediaPro Studio. Dicho esto, lo que Domenjó hace con Movistar Plus+ es vital para la industria española de televisión y cine. Sin embargo, sus intenciones son claras y se basan en sus propios antecedentes.

En una carrera de 23 años, ha hecho casi todo: como presentador de la revista de asuntos de actualidad, moderando múltiples debates televisivos, realizó entrevistas televisivas en profundidad y produciendo documentales de soldado internacionalmente («Chased», «Saved»).

His most recent experience, however, has been leading companies, as executive director of burgeoning indie Mediacrest (2019-23) and launching Satisfaction Iberia (2023-2025), and making TV hits such as “The Floor” (Antena 3, TVE), “El Cazador” (a daily show which ran for five years) and TVE’s “Internal Affairs,” Mediacrest’s first fiction project turning on Clara (Laia Manzanares, «ESTOY VIVO»), entre las primeras detectives femeninas en España, después de que ella es aceptada en un recinto de Madrid sórdido justo cuando una heroína se pone fácilmente disponible en España.

Ampliar el enfoque de Movistar Plus

No es de extrañar, entonces, que lo que Domenjó trae a Movistar Plus+ es una visión corporativa de su camino a seguir, con una participación práctica en espectáculos y películas individuales.

Bajo Domenjó, Movistar Plus+ no busca destruir lo que ha logrado bajo el jefe de ficción Domingo Corral, la CEO Cristina Burzako y el presidente Sergio Oslé, quien lideró la compañía desde que comenzó a lanzar ambiciosas series cinematográficas, la serie premium de 2017, como Alberto Rodrí, «The Plague» y Rodrigo Sorrogoyen «Roic Policy», «Roic Policy», «», «Roily Policy». »

Lo que tiene como objetivo hacer es ampliar su brújula, no abandonar su estilo de autor, pero al mismo tiempo expandiéndose a demostraciones y entretenimiento más jóvenes y más jóvenes, con el objetivo de aprovechar las relaciones, músculos y marca de talento de la compañía.

«Movistar Plus+ tiene su propia marca marcada y consolidada de productos premium de prestigio. Todavía apostando por este legado, que se ha construido tan bien en el pasado. Nuestro objetivo es crecer en el futuro MOVISTAR Plus+ ‘Focus», explica Domenjó.

El crecimiento puede reducir varias formas, como «abrirse a formatos y géneros como el entretenimiento, donde no estamos en este momento», dice Domenjó. El entretenimiento podría ser «sobre todo», reality shows, un «híbrido de ficción/doc, por ejemplo, donde podemos permanecer fieles a nuestra marca pero innovar».

«Estamos divulgando la idea con la división sin guión de Movistar Plus+, encabezada por Hugo de Tomás, con Telefónica Global Solutions (TGS), asociada con Movistar Plus, y cada productor en España, con quien podemos desarrollar conjuntamente», agrega. Movistar Plus actualmente está desarrollando dos ideas para espectáculos de entretenimiento, una de una realidad doctora ”, señala Domenjó.

Actualmente sesgando adultos en suscriptores, Movistar Plus+ también tiene como objetivo sesgar en algunos espectáculos más jóvenes y más convencionales. Domenjó cita como un movimiento convencional bajo la gestión previa, «La Caza. Irati», una camioneta de Banijay, producida por sus producciones de DLO, y uno de los aspectos más destacados del foro de televisión español de June, conecta ficción, que hizo un trailer. La emisora ​​de anclaje en las temporadas 1-3 fue la emisora ​​pública española RTVE. Ahora respaldado por Movistar Plus+, «Irati» cuenta con un presupuesto significativamente mayor.

Ampliadores de producción de producción

Es probable que otro impulso estratégico esté en asociaciones de producción. Un probable destacado de San Sebastián es Movistar Plus+ «Anatomía de un momento» original, escrito por Alberto Rodríguez, Rafael Cobos y Fran Araujo, dirigido por Rodríguez y producido por Movistar Plus+ y Arte Francia.

A portrait of the deeply human motivations of the three key figures who wrestled democracy for Spain, the four-part mini-series is produced with Banijay’s DLO Producciones and Arte France, which also partnered on Movistar Plus+ Venice world premiere series “The New Years” and acquired Series Mania 2025 top Grand Prix winner “Querer” and “La Mesías,” which has sparked rave reviews in the French prensa.

El eje de producción/ventas de Movistar Plus+con Arte France es «fundamental», dice Domenjó. «Arte es el matrimonio más natural posible, por su filosofía de contenido. No es solo una cuestión del número de espectadores que nos da Arte, lo cual es muy alto, sino también el valor para la marca que la gente dice que Movistar Plus+ y Arte continúan colaborando».

Bajo Domenjó, sin embargo, Movistar Plus+ está buscando ampliar su espectro de socios de producción. «La coproducción de Warners, ITV, Paramount, Vix o Dynamo en Colombia es necesaria, no solo para una cuestión de inversión y presupuesto, sino por el modelo comercial de adaptar con todas nuestras ideas fuera de España y adaptar las ideas de otras compañías para España».

Movistar Plus+ también está hablando con socios potenciales en Alemania, el Reino Unido, Estados Unidos, Francia e Italia y en España, agrega Domenjó.

El resultado final

«Necesitamos suscriptores, espectadores y hacer más ruido», insiste.

Eso no quiere decir que Movistar Plus+ esté en un mal lugar. Un informe del regulador de CNMC de España, preguntando a los consumidores qué contenido de televisión de películas usan más los consumidores de la televisión de películas, pone Movistar Plus+ en tercer lugar en España con una acción del 16.7%, solo detrás de Netflix (44.1%) y Amazon Prime Video (21.4%).

Alrededor de 3 millones de fines de año 2022, los suscriptores Movistar Plus+ deberían alcanzar los 3.76 millones para fines de 2026, pronostica Maria Rúa Aguete, jefe de M&E en el analista Omdia. Eso es gracias al lanzamiento en 2023 de una oferta de transmisión agresiva agresivamente, Movistar Plus+.

«Nuestro objetivo es continuar generando ganancias netas en los suscriptores de Movistar Plus+, basado sobre todo en el potencial de crecimiento del servicio de la transmisión», dice Domenjó.

Las tendencias del mercado de grandes imágenes, como los acuerdos de derechos divididos y las ventanas nacionales con empresas que una vez vistos como rivales, también pueden jugar a favor de Movistar Plus+.

«Un buen acuerdo o coproducción con emisoras gratuitas, públicas o privadas en España, puede crear buenas producciones y compartir presupuestos», dice Domenjó.

«¿Producción con Netflix o Amazon Prime Video? ¿Por qué no? Ya hemos hablado con ellos y son muy, muy receptivos», agrega, señalando que Movistar Plus+ ya ha vendido su temporada 3 original «Muertos SL» para lanzar en Netflix.

Ampliar Movistar Plus+ Spectrum, especialmente en el entretenimiento, implicaría un presupuesto de contenido más grande. Eso debe ser aprobado por Movistar Plus+ Parent Telefónica, que actualmente está redactando un plan estratégico.

«Los jefes de Telefónica se han comprometido a luchar por más recursos para el contenido. Ahora estamos negociando», dice Domenjó Variedad. «El plan estratégico de Telefónica, que debe ser aprobado para fin de año, debe involucrar más dinero para el contenido y el marketing. Nuestra esperanza es al menos el mismo presupuesto para ficción, series y películas, y un presupuesto más grande, muy pequeño hasta la fecha, para el entretenimiento no escrito».

La capacidad Movistar Plus+ para aprovechar su potencial de crecimiento aún significativo dependerá de esa aprobación.