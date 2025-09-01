Daniel Day-Lewis, Yorgos Lanthimos set London Film Festival Talks

El 69 Festival de cine de BFI Londres ha presentado una lista de cineastas de la lista A que participa en el programa de conversaciones de pantalla de este año.

Tres veces ganador del Premio de la Academia Daniel Day-Lewis Se sentará a una conversación, marcando una rara aparición pública para el actor solitario. Day-Lewis, cuya aclamada filmografía incluye «There Will Be Blood», «Lincoln» y «Phantom Thread», sigue siendo el único intérprete en reclamar tres Oscar al mejor actor. Su nueva película, «Anemone», se estrenará en el Festival de Cine de Nueva York.

Autor griego Yorgos LanthimosRecién salido de «Bugonia», que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia, también participará en el programa. Desde su avance de 2009 «Dogtooth», Lanthimos ha forjado uno de los caminos más distintivos en el cine contemporáneo.

Richard LinklaterEl cineasta detrás de «Boyhood», «Dazed and Confused» y la trilogía «Antes», participará en la serie de conversaciones. Su diversa filmografía abarca obras experimentales como «Slacker» y «Waking Life» a comedias, incluidas «School of Rock» y «Hit Man». Su nueva película, «Nouvelle Vague», debutó en Cannes y tocará en San Sebastian.

El director ganador del Oscar «Nomadland», Chloé Zhao, se encuentra entre los nombres de la marquesina. Su enfoque combina la estética documental y narrativa de cine, visto en obras desde «The Rider» hasta su entrada de Marvel «Eternals». Su nueva película «Hamnet» se estrenó en Telluride y se reproducirá en Toronto.

El programa también presenta al cineasta iraní Jafar Panahi, cuyo cuerpo de trabajo abarca desde «The White Balloon» hasta «Taxi» y «No Bears». Su película más reciente, «Fue solo un accidente», ganó la Palm d’Or a principios de este año.

La cineasta escocesa Lynne Ramsay, con una filmografía que incluye «Ratcatcher», «Necesitamos hablar de Kevin» y «You Were Never realmente aquí» también participará. Su película más reciente, «Die My Love», se inclinó en Cannes.

El actor Tessa Thompson completa la alineación, con créditos que van desde «Westworld» y la franquicia «Thor» hasta su actuación nominada por BAFTA en «Passing». Su nueva película «Hedda» es en la competencia de Londres.

El BFI London Film Festival se lleva a cabo del 8 al 19 de octubre.