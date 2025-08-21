Daniel Day-Lewis termina la jubilación en el trailer de ‘anémona’

Focus Feature ‘ha lanzado el primer trailer de «Anémona«Que notablemente presenta al tres veces ganador del Oscar Daniel Day-Lewis Terminando su retiro de actuación después de ocho años para protagonizar el debut como director de su hijo. Ese hijo es Ronan Day-Lewisquien coescribió el guión de «anémona» con su famoso padre. Sean Bean, Samuel Bottomley, Safia Oakley-Green y Samantha Morton completan el elenco.

La sinopsis oficial de «anémona» dice: «La película del norte de Inglaterra comienza como un hombre (frijol) de mediana edad sale de su hogar suburbano en un viaje al bosque, donde se vuelve a conectar con su hermano ermitaño (Day-Lewis). Unidos por un misterioso y misterioso pasado, los hombres comparten una relación franja, si ocasionalmente, una relación tierna, eso fue alterado por las cosas más tempranas por las cosas más tempranas.

La última actuación de Daniel Day-Lewis fue en el drama del período de 2017 de Paul Thomas Anderson «Phantom Thread». El papel le valió su sexta nominación al Oscar al mejor actor. Anteriormente ganó en la categoría por sus actuaciones en «My Left Foot» de 1989, «There Will Be Blood» de 2007 y «Lincoln» de 2012. Day-Lewis también ha recibido una serie de premios BAFTA, Globos de Oro y SAG en el transcurso de su carrera y es considerado uno de los mejores actores de la era moderna.

Esta es la segunda vez que Day-Lewis salió de la jubilación, ya que el actor anteriormente se retiró en 1997 para convertirse en un zapatero en Italia después de aparecer en «The Boxer» de Jim Sheridan. Regresó en 2002 para interpretar a Billy the Butcher en «Gangs of New York» de Martin Scorsese.

«Anemone» tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Nueva York este otoño por delante de un lanzamiento teatral limitado el 3 de octubre y un lanzamiento amplio el 10 de octubre de Focus Feature.